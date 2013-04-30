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Pacific Style Week: Объявлен главный приз конкурса "Мастер-Стиль АТР"

30 Апреля 2013, 22:34 | Владивосток

100 тысяч рублей - именно таким будет главный приз конкурса парикмахеров, стилистов, визажистов «Мастер-Стиль АТР», который пройдет во Владивостоке 19 мая в рамках проекта Pacific Style Week.

Конкурс – это часть  Владивостокской Недели Моды и Стиля,  впервые в истории региона он объединит всю сферу индустрии красоты в масштабном профессиональном состязании. «Делать людей красивыми – это уникальный талант; мастерство стилиста, визажиста, парикмахера – это редчайшее дарование, помноженное на огромный труд и высокий вкус. Приморью просто необходим крупный, статусный конкурс в этой сфере,  – считают организаторы проекта:  ВГУЭС, Банк «Приморье», администрации Владивостока и Приморского края.  – Именно такие события формируют престиж профессии,  а жителям края наглядно демонстрируют, как много уникальных талантов вокруг нас».

Для участников конкурса приготовлены серьезные творческие задания, разработанные под руководством мастера международного класса  Аркадия Соколовского.

Участникам двух возрастных категорий (Профи – от 5 лет стажа и Юниоры до 5  лет стажа) предлагаются состязания в следующих номинациях и трендах:

Номинация 1 КОММЕРЧЕСКИЙ ОБРАЗ. В рамках тренда ЛАКОНИЧНОСТЬ (conciseness)

Номинация 2 АВАНГАРДНЫЙ ОБРАЗ. В рамках тренда ФЭШН ВЕКТОР (fashion vector).

Номинация 3 АВАНГАРДНЫЙ ОБРАЗ (без стрижки). В рамках тренда ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ШИК (futuristic chic).

По результатам отбора проводится шоу-дефиле лауреатов в каждой номинации.

Профессиональное жюри конкурса украсят своим присутствием: стилист и телеведущий Влад Лисовец, мастер-тренер международного класса Аркадий Соколовский, Президент Миланской Парикмахерской Академии Саверио Пальма, ведущие специалисты генерального партнера Конкурса – Студии «Эстетик».

В работе конкурса примет участие общественное жюри, представленное известными общественными деятелями, представителями администраций Владивостока и Приморского края, работниками шоу-бизнеса, искусства и культуры, представителями средств массовой информации, компаний-партнеров конкурса. Для мастеров – это прекрасная возможность достойно проявить и заявить себя как специалиста высокого класса

Гран-при конкурса – 100 тысяч рублей, учрежденный генеральным партнером Студией «Эстетик», достанется самому неординарному и талантливому участнику, который станет явным лидером в нескольких номинациях. Условия участия, порядок проведения и другие подробности конкурса – на сайте Владивостокской Недели Моды – psw.vl.ru.

Информационный партнер проекта PACIFIC STYLE WEEK - ZRPRESS.Ru.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: pacific style week 



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