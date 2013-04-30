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Pacific Style Week: Объявлен главный приз конкурса "Мастер-Стиль АТР"
100 тысяч рублей - именно таким будет главный приз конкурса парикмахеров, стилистов, визажистов «Мастер-Стиль АТР», который пройдет во Владивостоке 19 мая в рамках проекта Pacific Style Week.
Конкурс – это часть Владивостокской Недели Моды и Стиля, впервые в истории региона он объединит всю сферу индустрии красоты в масштабном профессиональном состязании. «Делать людей красивыми – это уникальный талант; мастерство стилиста, визажиста, парикмахера – это редчайшее дарование, помноженное на огромный труд и высокий вкус. Приморью просто необходим крупный, статусный конкурс в этой сфере, – считают организаторы проекта: ВГУЭС, Банк «Приморье», администрации Владивостока и Приморского края. – Именно такие события формируют престиж профессии, а жителям края наглядно демонстрируют, как много уникальных талантов вокруг нас».
Для участников конкурса приготовлены серьезные творческие задания, разработанные под руководством мастера международного класса Аркадия Соколовского.
Участникам двух возрастных категорий (Профи – от 5 лет стажа и Юниоры до 5 лет стажа) предлагаются состязания в следующих номинациях и трендах:
Номинация 1 КОММЕРЧЕСКИЙ ОБРАЗ. В рамках тренда ЛАКОНИЧНОСТЬ (conciseness)
Номинация 2 АВАНГАРДНЫЙ ОБРАЗ. В рамках тренда ФЭШН ВЕКТОР (fashion vector).
Номинация 3 АВАНГАРДНЫЙ ОБРАЗ (без стрижки). В рамках тренда ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ШИК (futuristic chic).
По результатам отбора проводится шоу-дефиле лауреатов в каждой номинации.
Профессиональное жюри конкурса украсят своим присутствием: стилист и телеведущий Влад Лисовец, мастер-тренер международного класса Аркадий Соколовский, Президент Миланской Парикмахерской Академии Саверио Пальма, ведущие специалисты генерального партнера Конкурса – Студии «Эстетик».
В работе конкурса примет участие общественное жюри, представленное известными общественными деятелями, представителями администраций Владивостока и Приморского края, работниками шоу-бизнеса, искусства и культуры, представителями средств массовой информации, компаний-партнеров конкурса. Для мастеров – это прекрасная возможность достойно проявить и заявить себя как специалиста высокого класса
Гран-при конкурса – 100 тысяч рублей, учрежденный генеральным партнером Студией «Эстетик», достанется самому неординарному и талантливому участнику, который станет явным лидером в нескольких номинациях. Условия участия, порядок проведения и другие подробности конкурса – на сайте Владивостокской Недели Моды – psw.vl.ru.
Информационный партнер проекта PACIFIC STYLE WEEK - ZRPRESS.Ru.
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