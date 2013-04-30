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Лучшая книга России сделана во Владивостоке

30 Апреля 2013, 18:02 | Владивосток

Тихоокеанское издательство «Рубеж» стало победителем конкурса «Лучшие книг России 2013 года», который проводится Ассоциацией книгоиздателей России.

Почетный диплом победителя конкурса и статуэтка первопечатника Ивана ФЕДОРОВА были вручены на прошлой неделе генеральному директору издательства Александру КОЛЕСОВУ в рамках выставки «Санкт-Петербургский международный книжный салон-2013». «Рубеж» получил престижную награду за издание юбилейного альбомного трехтомника «Сахалин и Курильские острова. Время больших перемен».

- Это издание для меня особенно ценно, - комментирует Александр Колесов. - Дело в том, что родился я на Кавказе, но вырос на Сахалине, мои родители - нефтяники. Этот остров для меня действительно дорог. Поэтому, когда сахалинский губернатор Александр ХОРОШАВИН предложил нашему издательству разработать концепцию и сделать к 65-летию образования Сахалинской области подарочное издание, я с энтузиазмом взялся за реализацию этого проекта. Результат нашей работы – три богато иллюстрированных альбома. Первый том носит название «История с древнейших времен до образования Сахалинской области». Второй – «Время больших перемен», он охватывает период со второй половины XX века и до наших дней. Третий - «Здесь начинается Россия» - рассказывает о природе Сахалина и Курильских островов.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Волкова
Теги: владивосток  литература  издательство  конкурс  книги  Рубеж 



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Комментарии

  • Лёлька22:55, 03.05.2013#

    Саша, поздравляю с высоким признанием качественной работы! Молодец, "Рубеж"! Гордимся земляком.

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