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Лучшая книга России сделана во Владивостоке
Тихоокеанское издательство «Рубеж» стало победителем конкурса «Лучшие книг России 2013 года», который проводится Ассоциацией книгоиздателей России.
Почетный диплом победителя конкурса и статуэтка первопечатника Ивана ФЕДОРОВА были вручены на прошлой неделе генеральному директору издательства Александру КОЛЕСОВУ в рамках выставки «Санкт-Петербургский международный книжный салон-2013». «Рубеж» получил престижную награду за издание юбилейного альбомного трехтомника «Сахалин и Курильские острова. Время больших перемен».
- Это издание для меня особенно ценно, - комментирует Александр Колесов. - Дело в том, что родился я на Кавказе, но вырос на Сахалине, мои родители - нефтяники. Этот остров для меня действительно дорог. Поэтому, когда сахалинский губернатор Александр ХОРОШАВИН предложил нашему издательству разработать концепцию и сделать к 65-летию образования Сахалинской области подарочное издание, я с энтузиазмом взялся за реализацию этого проекта. Результат нашей работы – три богато иллюстрированных альбома. Первый том носит название «История с древнейших времен до образования Сахалинской области». Второй – «Время больших перемен», он охватывает период со второй половины XX века и до наших дней. Третий - «Здесь начинается Россия» - рассказывает о природе Сахалина и Курильских островов.
Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Саша, поздравляю с высоким признанием качественной работы! Молодец, "Рубеж"! Гордимся земляком.