Vladivostok пошел по миру

Вышел первый англоязычный альбом популярной группы «Мумий Тролль», который так и называется Vladivostok.

Американская пресса уже называет этот альбом, записанный в The Village Studio, «амбицозным, пост-панковским, острым гитарным роком». «Это не только обращение к песне Владивсток-2000, которая стала своеобразной визитной карточкой группы. Для западного слушателя, который не очень хорошо знаком с географией России, это почти синоним триллера, чего-то секретного и загадочного, созвучный словам bloody, rock, stock», - говорит Илья Лагутенко. Обложка альбома создана Ильей Лагутенко вместе с китайским художником Ин Ефу. На древнем морском компасе изображено мифологическое существо из фантастического «Владивостока-3000».

«Золотой Рог».