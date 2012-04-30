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Vladivostok пошел по миру
Вышел первый англоязычный альбом популярной группы «Мумий Тролль», который так и называется Vladivostok.
Американская пресса уже называет этот альбом, записанный в The Village Studio, «амбицозным, пост-панковским, острым гитарным роком». «Это не только обращение к песне Владивсток-2000, которая стала своеобразной визитной карточкой группы. Для западного слушателя, который не очень хорошо знаком с географией России, это почти синоним триллера, чего-то секретного и загадочного, созвучный словам bloody, rock, stock», - говорит Илья Лагутенко. Обложка альбома создана Ильей Лагутенко вместе с китайским художником Ин Ефу. На древнем морском компасе изображено мифологическое существо из фантастического «Владивостока-3000».
«Золотой Рог».
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