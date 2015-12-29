Владивосток становится региональным Голливудом

В ноябре во Владивостоке прошли съемки китайского детективного сериала «Международное расследование», который будет показан на одном из центральных каналов КНР - CCTV-6. В фильме «прозвучат» знаковые места приморской столицы - Золотой мост, морской и железнодорожный вокзалы, Токаревский маяк, кампус ДВФУ, набережная Цесаревича, - которые увидит широкая зрительская аудитория не только в КНР, Гонконге, но и в Северной Америке, где также транслируется этот телеканал. Подробности в материале газеты "Золотой Рог".

И если кто-то из зрителей захочет лично побывать в приморской столице в качестве туриста, а кто-то из коллег создателей фильма - режиссеров и продюсеров - пожелает отправиться сюда на съемки уже своего проекта, это станет олицетворением целей, которые ставит перед собой Фильмкомиссия Владивостока. О том, что это за цели, и какова практическая польза краю от привлечения представителей киноиндустрии, деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор Фильмкомиссии Владивостока Дмитрий ШЕВЦОВ.

Справка "ЗР": Фильмкомиссия Владивостока создана в 2011 году. Это независимая структура, главной задачей которой является продвижение региона посредством развития кино, а также привлечение международных кинопроектов, их организация и поддержка на всех этапах производства - от получения разрешений на съемку коммерческих и государственных объектов до подбора актеров и аренды съемочной техники. Является постоянным членом Asian Film Commissions Network (AFCNet), объединяющей фильмкомиссии и кинокомпании, профессионально занимающиеся оказанием помощи в кинопроизводстве, в 20 странах мира.

- Дмитрий, знаю, что вы выходили с предложением о поддержке кинопроизводства во Владивостоке и крае на Общественный экспертный совет по развитию информационного общества в Приморье; вас услышали?

- Да, эксперты прекрасно понимают, что развитие киноиндустрии в регионе способствует его информационному продвижению и росту туристической привлекательности. Знаете, какой релиз на сайте администрации Приморского края самый цитируемый в международном масштабе? О съемках во Владивостоке культового китайского режиссера, продюсера и мастера восточных единоборств Саммо Хунга фильма «Старый солдат». Об этом написали во всех ведущих профильных изданиях мировой киноиндустрии, включая Hollywood Reporter. И, уверен, очень многим захотелось узнать, чем же так приглянулся этот далекий российский город знаменитому режиссеру? И чем чаще будут снимать во Владивостоке фильмы, тем выше будет к нему интерес со стороны туристов.

Понимание этой взаимосвязи присутствует и у краевой, и у городской власти, и мы, будучи организатором съемочных процессов, получаем и организационную, и техническую поддержку. Также в этом году на фестивале «Пасифик Меридиан» прошел круглый стол, на котором вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ и президент AFCNet Сок Гэн О обсуждали опыт Пусана в этом направлении, который может быть применен и во Владивостоке.

Когда-то Пусан был очень далек от кино, потом там появился Международный Пусанский кинофестиваль, а затем - фильмкомиссия, которая стала активно привлекать в город съемочные группы, переманив много проектов из Сеула и став вторым киногородом Кореи. Тем самым заметно повысилась узнаваемость Пусана в АТР и его туристическая привлекательность, а следовательно, выросла доходная часть бюджета города.

Фильмкомиссии как таковые берут начало в 1940-х годах. Они открывались при мэриях американских городов для привлечения съемочных групп из Голливуда, и сейчас их в США более 300. Этот опыт подхватили и другие страны, в том числе наши соседи по АТР, понимая важность и мощь такого ресурса в продвижении своих городов в туристическом плане. При этом они активно идут навстречу съемочным группам, компенсируя частично их расходы на кинопроизводство. Власти Сеула, например, возвращают продюсерам снимающихся в корейской столице проектов до $100 тыс. при условии включения в фильм определенного количества видов города.

Кстати, буквально неделю назад в Санкт-Петербурге президент России объявил 2016-й Годом кино, и исполнительный директор Фонда кино Антон МАЛЫШЕВ назвал три пилотных российских региона, где продюсерам кинопроектов будет возвращаться 20% от расходов на съемку в регионе. Это Крым, Калининградская область и Приморье. И это еще раз подтверждает, что край на слуху у представителей кинопроизводства. От людей, задействованных в кинопроцессе, я также часто слышал о том, что они согласились участвовать в том или ином проекте, потому что снимался во Владивостоке - далеком, незнакомом, но таком притягательном городе.

- И что мешает конвертировать имеющийся интерес в устойчивый поток киногрупп в приморскую столицу?

- Прежде всего, отсутствие хорошей технической базы. Оборудование - не столько камеры, сколько осветительные приборы и прочую тяжеловесную технику - съемочным группам приходится везти с собой из Москвы или из-за рубежа, что неудобно и затратно. Мы в меру возможностей пополняем свою собственную базу, делимся ею, но наши материальные возможности весьма ограничены. Развивать ее нужно комплексно, с привлечением либо государственных средств, либо частных инвестиций. Причем интерес со стороны инвесторов, в т.ч. иностранных, есть, но из-за того, что пока мы не можем прогнозировать точное число кинопроектов во Владивостоке, сложно построить четкий бизнес-план и просчитать срок окупаемости вложений.

Вторая сложность заключается в нехватке подготовленных кадров, которые можно задействовать в подготовке съемок, - осветителей и прочих технических специалистов. Причина банальна: уезжают в Москву.

- Как решить проблему создания технической базы, в принципе, понятно, а как удержать людей?

- Обеспечить их работой. Будет качественная техническая база - будет расти число проектов - будет и стабильный объем работы, а значит, и желание развиваться на родной территории.

- А вы, кстати, почему не уехали в Москву, вас наверняка туда приглашали?

- И до сих пор приглашают, у меня там много друзей, я мог бы легко реализоваться там профессионально, но любовь к Владивостоку перевешивает все, я вижу потенциал города в направлении киноиндустрии и хочу, чтобы он активно развивался в этом плане. И таких энтузиастов в Приморье хватает.

Кстати, легендарная личность, компьютерный график Сергей НЕВШУПОВ, работавший с Питером ДЖЕКСОНОМ над «Властелином колец», вернулся из Новой Зеландии во Владивосток и продолжает жить в родном городе, работая удаленно. Он, к слову, принимал участие в работе над проектом «Напарник», который снимался минувшим летом в Приморье и где играли Сергей ГАРМАШ и Лиза АРЗАМАСОВА. Он выйдет на широкий экран в следующем году.

- Фильмкомиссия принимала участие в этом проекте?

- Да. Вообще, за 4 года нашей работы мы участвовали в реализации более 20 иностранных и отечественных проектов. Только в этом году во Владивостоке снимались два полнометражных фильма.

Кстати, фильм Сергея БОНДАРЧУКА «Воин», вышедший в этом году на экраны, тоже должен был сниматься не в Калининграде, а во Владивостоке. Мы провели предварительную работу и даже подобрали места для съемок, но по причине напряженного графика ведущих актеров съемки было решено перенести в другой город.

- Вы считаете, Владивосток готов к роли центра киноиндустрии в регионе?

- Да, готов. Есть, конечно, определенные сложности, в том числе связанные со съемками в историческом центре города, но они решаемы. К тому же у нас есть профессиональный творческий азарт, позволяющий преодолеть любые трудности. Так, проект «Международное расследование» был крайне интересным, но очень сложным с точки зрения организации съемочного процесса: календарно-постановочного плана у второго режиссера проекта, по сути, не было, и о том, что предстоит снимать завтра, мы узнавали накануне поздно вечером. За ночь нам надо было организовать все: место (со всеми разрешениями), массовку (причем определенного типажа) и т.д. И так мы работали 22 дня подряд, по 16-20 часов в сутки, без единого выходного. И ничего, справились, доказав, что Владивосток может работать в самых экстремальных условиях.

Кстати, заканчивая работу над тем или иным проектом, часто слышим признания режиссеров и продюсеров в том, что они, соглашаясь снимать во Владивостоке, испытывали определенные опасения, связанные с криминальной обстановкой, профессионализмом принимающей стороны... Тем приятнее их финальные впечатления. Эти люди влюбляются в город, его атмосферу, возвращаются с другими проектами...

- Какова ваша самая большая профессиональная мечта?

- Привлечь во Владивосток голливудский проект. Это может казаться фантастикой, но мы верим в достижимость этой цели, при условии решения перечисленных проблем с технической базой, кадрами. Работа в этом направлении уже ведется, и определенные наметки уже есть. Вот увидите, у нас получится.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.