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Во Владивостоке покажут танцевальный мюзикл

29 Ноября 2016, 13:06 | Владивосток

3 декабря в FESCO Hall (Верхнепортовая, 38)состоится премьера танцевального шоу «Танцуют все! Мюзикл». В преддверии этого события, корреспондент газеты «Золотой Рог» поговорил с Николаем Гуменюком, руководителем танцевальной студии «ARTE».

- Танцевальная студия «ARTE» уже не первый год проводит мероприятия городского масштаба. В это раз вы пошли дальше – создали уникальное во всех смыслах шоу. Откуда пришла такая идея?

- Проект «Танцуют все!» задумывался как яркое танцевальное событие с участием известных персон нашего города, которые предстанут пред зрителем в абсолютно новом амплуа. В прошлом году проект был только танцевальным и имел огромный успех. В принципе, мы могли бы повторить все то же самое и в этом году, но люди мы творческие , амбициозны ...Нам всегда мало.  Мы нашли новый формат  И в этом году зародилась идея сочетать в проекте сразу несколько видов искусств: музыку, вокал, драму и хореографию. 

- В описании мероприятия есть такое утверждение: «самые яркие истории по сюжету популярных мюзиклов». Что это значит?

- Каждый из номеров станет отдельной историей, отдельным шоу по мотивам какого-то известного мирового мюзикла. Это не точная копия. В каждую часть спектакля (а это спектакль!) мы постарались привнести свою изюминку. Показать известный сюжет с новой стороны. Это касается и хореографии, и образа в целом. 

- Скоро Новый год. Приурочен ли мюзикл к этому празднику? Или так совпали даты?

- Изначально планировалась другая дата. Я, конечно, сохраню интригу, но в шоу действительно есть несколько постановок, которые сами по себе несут настроение нового года. Есть прекрасные образы, которые нас вдохновляют на Новый год. Прямо хочется уже бежать и украшать елку, покупать подарки .  В этом есть определенный новогодний колорит. 

- Танцевальная студия «ARTE» занимается по большей мере с учениками – любителями. Они будут задействованы в шоу? Среди них был кастинг?

- Студия существует уже 6 лет. И некоторые наши ученики оказались настолько талантливы, что за эти годы выросли в профессиональных танцоров. Безусловно, они примут участие в мюзикле. Также у нас много привлеченных артистов. Потому что это не отчетный концерт студии, а серьезное постановочное шоу. В нем  мы собрали, на наш взгляд, лучших артистов, хореографов, постановщиков, режиссеров, музыкантов, певцов, звукорежиссеров. Как видите, в этом году большая команда профессионалов. И я верю в каждого из них!

- В афише мюзикла есть интригующее предложение: «известные персоны города встретятся на одной сцене с профессиональными танцорами». Что вы под этим подразумевали?

- Многие уже из участвующих в этом мюзикле являются нашими учениками. Кто-то уже несколько лет занимается в студии «ARTE», кто-то пришел с прошлогоднего проекта. Они поняли, что красота хореографического искусства доступна даже очень занятым людям, с полным отсутствием какой-либо подготовки. К сожалению, или к счастью, у нас пока нет массовости, чтобы поставить шоу исключительно с участием наших учеников. И да, они встречаются на сцене с профессиональными танцорами. Это такой тандем. На мой взгляд, он интересный. С новой стороны показывает наших учеников, среди которых есть руководители предприятий, общественные деятели, словом, известные персоны. Отличный пример для занятий творчеством, искусством, пением, танцами. 

- Хореографы и постановщики – кто они?

- Кроме наших участников, это люди из профессиональных хореографических коллективов, вокалисты, актеры, даже цыганский коллектив есть. Как я уже сказал, в мюзикле задействованы лучшие представители своего дела. Здесь идет сочетание задумки нескольких хореографов, нескольких постановщиков. Такой своеобразный микс получается. Поэтому сказать однозначно, что это заслуга только моя и Юлии Рахимовой, руководителя студии «ARTE», я не могу. Здесь есть хореографы студии  «ARTE», шоу балет Алетейя , Студии Импульс 

- Вы делали шоу в прошлом году. Делаете в этом. Наверняка появляются сложности в ходе подготовки. Удается ли с ними справляться?

- Вы знаете, трудности нужны, чтобы их преодолевать. Поэтому это даже интересно. Проект меняется, он набирает обороты, приобретает новый облик. Возникают трудности чаще в техническом оснащении. У нас очень мало оборудования, чтобы, к примеру, поднимать людей от пола на сцене, то есть нужны крепежи, подвесы, лебедки. Точнее оборудование и тот персонал, который сертифицирован для этой работы. С этим всегда возникают сложности, потому что хочешь все сделать по максимуму. Задумка то у хореографа безгранична. Мы можем придумать что угодно. Вопрос в другом – как это все воплотить? Ну и конечно, проект большой, соответственно, возникают финансовые сложности. Это понятно. Все танцоры работают, они за это получают деньги. 

Но самая большая сложность – это успеть вовремя доставить всем желающим зрителям билеты. Ведь их разбирают, как горячие пирожки. Но мы справимся! Поэтому я еще раз хотел бы  пригласить всех 3 декабря в FESCO Hall на «Танцуют все! Мюзикл»!

Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: студия  шоу  fesco  танцы  мюзикл 



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