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Фильм о Высоцком во Владивостоке начнется с выставки фотографий
Премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» состоится 1 декабря во Владивостоке, как и по всей России. Картина посвящена памяти легендарного актера, поэта Владимира ВЫСОЦКОГО. Фильм повествует о пяти днях 1979 года, когда Владимир Семёнович Высоцкий на гастролях в Узбекистане пережил клиническую смерть.
Основу фильма составил сценарий, написанный Никитой Высоцким, сыном Владимира Высоцкого. Образ Высоцкого воссоздан с использованием высокотехнологичного грима и технологий компьютерной обработки изображений; имя актёра, играющего главную роль, не раскрывается, но позже стало известно, что это Сергей БЕЗРУКОВ. Проект разрабатывался на протяжение последних четырех лет. За это время картина несколько раз сменила режиссера — в результате ее доведет до зрителей Петр БУСЛОВ. Этот молодой постановщик известен своей работой над «Бумером».
По случаю премьеры 1 декабря в к/т «Океан» состоится открытие фотовыставки «Доступен всем глазам»: на ней будут выставлены уникальные фотографии Владимира Высоцкого с концертов во Владивостоке и со съемочных площадок фильмов. Специальный гость премьеры: Андрей Земсков, член Союза писателей России, исследователь жизни и творчества Высоцкого, автор очерка «Открыт закрытый порт Владивосток». Выставка откроется 1 декабря в 20.00 перед сеансом в зале «ОКЕАН». Открыта предварительная продажа билетов.
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