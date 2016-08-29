Приморский океанариум 6 сентября открывается для посетителей

Продажа билетов в Приморский океанариум начнется в понедельник 29 августа в билетных кассах города. А откроется океанариум для посетителей 6 сентября. С этой даты до автобусной остановки «Океанариум» начнут ходить маршрутные автобусы №№ 15, 63, 74, 76, 77, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Напомним, что было принято решение установить цену на билет в океанариум в 1000 рублей, хотя еще весной руководством учреждения озвучивалась цена в 400 рублей. Правда, дети и пенсионеры получат скидку в 50%.

Океанариум будет работать 6 дней в неделю (понедельник - выходной). Время работы с 10-00 до 22-00. Однако вход посетителей на территорию будет прекращаться в 20 часов вечера. Войти на территорию можно будет только по билету.

Чтобы избежать многочасовых очередей, которые часто сопровождают открытие крупных объектов, на билетах будет указан интервал входа в океанариум. Например, «14:00 – 16:00» означает, что зайти в океанариум можно в любое время между 14:00 и 16:00.

По той же причине (предотвращение давки и очередей) первое время после открытия продажа билетов на территории океанариума осуществляться не будет. Поэтому нет смысла ехать в океанариум без билета. О начале работы собственных касс океанариума будет сообщено дополнительно.

С 29 августа билеты можно приобрести в кассах компаний «Билетур», «Дальпартер» и Приморской краевой филармонии по следующим адресам:

Арсеньев:

ул.Калининская,10, (42361) 3-00-85

Артем:

«Подряд Артем» (ул. Кирова, 53), с 10:00 до 19:00, ежедневно;

«Подарок-Артем» (ул. Октябрьская, 4-а), (42337) 74-567, пн-пт с 09:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 19:00;

ул.Портовая, 45, (423)2 40-09-51;

пл. Ленина, 3, (42337) 42-788;

Большой Камень:

аллея Труда,1, (42335) 5-88-95;

Владивосток:

касса Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15), с 10:00 до 19:00, ежедневно;

т/ц «Максим» (пр-т 100 лет Владивостока, 57-г), 8 914-698-62-70, с 10:00 до 19:00, ежедневно;

т/ц «Черемушки» (ул.Черемуховая, 10), с 11:00 до 20:00, ежедневно;

т/ц «Первореченский» (ул.Острякова,13), 8 952-083-82-50, с 10:00 до 19:00, ежедневно;

«СемьСот» (ул.Фокина, 23-а), с 10:00 до 20:00, ежедневно;

«Подряд» (ул.Жигура, 34), с 10:00 до 19:00, ежедневно;

к/т «Галактика» (ул. Добровольского,5), с 10:00 до 20:00, ежедневно;

о. Русский, кампус ДВФУ, корпус А, уровень 6 с 10:00 до 19:00, ежедневно;

о. Русский, кампус ДВФУ, корпус 10, (423) 209-84-07;

ул.Адмирала Фокина, 26-а, (423) 240-77-11;

ул.Захарова, 5, (423) 252 -52-99;

отель «Хендэ» (ул.Семеновская, 29), (423) 240-70-78;

пр. Красного Знамени, 59, (423) 245 -59-18;

ул. Ивановская, 19, (423) 226 -60-20;

ул. Русская, 59/4, (423) 232-55-90;

пр.100 лет Владивостоку, 90, (423) 232-02-53;

пр.100 лет Владивостоку, 35, (423) 233-54-26;

ул. Интернациональная, 51, (423) 225-46-76;

Дальнегорск:

пр.50 лет Октября, 97, (42373) 22-3-54;

Дальнереченск:

ул. Ленина, 69, (42356) 27-661;

Кавалерово:

ул. Кузнечная, д. 36, (41375) 94-698;

Камень-Рыболов:

ул. Трактовая, 8, (42349) 99-583;

Находка:

т/ц «В-Лазер Сити» (бульвар Энтузиастов 2), с 10:00 до 19:00, ежедневно;

ул. Портовая,3, (42336) 67-91-52;

ул. Линейная,1А, (42336) 62-96-78;

Находкинский пр-т, 102, (4236) 62-68-68;

Находкинский пр. 70-а, (4236) 690-779;

ул. Владивостокская 7, (4236) 656 611;

пос. Береговой, Восточный пр-т, 17, (42336) 66-13-78;

Партизанск:

ул. Ленинская, 24-а, (42363) 631-82/672-84;

Петропавловск-Камчатский:

ул. Ленинградская,61, (4152) 410-929;

ул. Океанская,81,(4152) 24-30-10;

пр-т Рыбаков, 1, (4152) 26-64-83;

ул. Тушканова, 3, (4152) 23-19-66;

Пограничный:

ул. Красноармейская, 4, (42345) 22-001;

Славянка:

ул. Блюхера, 2, (42331) 48-991;

Спасск-Дальний:

ул. Покуса, 1, (42352) 25-291;

Уссурийск:

«СемьСот Уссурийск» (ул. Некрасова, 61), с 10:00 до 19:00, ежедневно;

Вокзальная пл., 2, (4234) 241-470;

ул. Ленина,109, (4234) 32-14-70;

ул. Некрасова, 74/3, (4234) 33-34-47;

ул. Тимирязева, 56, (4234)32-46-36;

Фокино:

ул. Постникова, 15, (4233) 92-19-66;

Хабаровск:

ул. Ленина, 63, (4212) 42-33-11;

Черниговка:

ул. Октябрьская, 75, (42351) 2-54-62;

Чугуевка:

ул. 50 лет Октября, 171, (42372) 2-43-90;

Южно-Сахалинск:

Коммунистический пр-т, 74, (4242) 22-20-00.