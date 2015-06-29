Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Татьяна Заболотная: "Приморский Эрмитаж укрепит культурную связь стран АТР"
Открытие в Приморье филиала государственного музея Эрмитаж укрепит международные связи стран Азиатско-Тихоокеанского региона, считает вице-губернатор Приморья Татьяна Заболотная. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Сегодня в Приморье идет активная работа по подготовке здания для размещения филиала Эрмитажа. Еженедельный контроль за ходом реализации проекта осуществляет рабочая группа под руководством Татьяны Заболотной.
Вице-губернатор отметила, что проект спутника Эрмитажа в Приморье подразумевает собой выставочный центр, в котором будут представлены не только экспозиции самого знаменитого музея страны и приморских мастеров, но и работы художников из других субъектов Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Это один из важных факторов в развитии культурной жизни края, который привлечет к нам наших иностранных соседей не только как туристов, но и как участников», – подчеркнула Татьяна Заболотная.
Также заместитель главы региона отметила, что в Приморском Эрмитаже все продумано до мелочей.
«600 квадратных метров выставочной территории будет отдано непосредственно под выставку Эрмитажа. Выставки будут привозить около двух раз в год, и действовать экспозиции будут от четырех до шести месяцев. На втором этаже – большой зал в 400 квадратных метров. Он будет отдан под выставку истории развития искусства Приморского края начала 20-го века. Так большой зал посвятят истории развития Приморского фарфора», – рассказала вице-губернатор.
По ее словам, в филиале музея также отведут место под детский семейный центр, куда у приморцев будет возможность прийти вместе с детьми.
«Для детей будут работать творческие мастерские – по занятию лепкой или графическими работами», – отметила она.
Напомним, недавно Губернатор Владимир Миклушевский и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о намерении о создании центра «Эрмитаж-Владивосток» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Филиал музея планируют открыть в бывшем торговом доме «Кунст и Альберс» в исторической части города. Здание уже готовят к открытию представительства.
Отметим, что первый филиал Эрмитажа в России появился в Казани в 2005 году. Затем в 2010 – еще одно представительство музея открылась в Выборге. Есть у музея и зарубежные филиалы – выставочный центр Эрмитажа в Амстердаме. В 2015 году планируется открыть новый филиал в Барселоне.
Новости тематики
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Владивосток станет первым в стране городом для нового проекта
- Режиссер фильма "Лед" даст мастер-класс во Владивостоке
- Владивостокский цирк стал прозрачным
- На фестивале во Владивостоке приз за лучший короткий метр получила "Шалава" из Австралии
- Самого читающего жителя Владивостока отправят к вампирам
- Татьяна Заболотная: "Приморский Эрмитаж укрепит культурную связь стран АТР"
- Филиал Эрмитажа во Владивостоке подготовят москвичи
- Во Владивостоке стартует фестиваль детского кино "Веселая ларга"
- Илья Лагутенко поделился с Владивостоком своим антиквариатом
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо