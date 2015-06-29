Татьяна Заболотная: "Приморский Эрмитаж укрепит культурную связь стран АТР"

Открытие в Приморье филиала государственного музея Эрмитаж укрепит международные связи стран Азиатско-Тихоокеанского региона, считает вице-губернатор Приморья Татьяна Заболотная. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Сегодня в Приморье идет активная работа по подготовке здания для размещения филиала Эрмитажа. Еженедельный контроль за ходом реализации проекта осуществляет рабочая группа под руководством Татьяны Заболотной.

Вице-губернатор отметила, что проект спутника Эрмитажа в Приморье подразумевает собой выставочный центр, в котором будут представлены не только экспозиции самого знаменитого музея страны и приморских мастеров, но и работы художников из других субъектов Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Это один из важных факторов в развитии культурной жизни края, который привлечет к нам наших иностранных соседей не только как туристов, но и как участников», – подчеркнула Татьяна Заболотная.

Также заместитель главы региона отметила, что в Приморском Эрмитаже все продумано до мелочей.

«600 квадратных метров выставочной территории будет отдано непосредственно под выставку Эрмитажа. Выставки будут привозить около двух раз в год, и действовать экспозиции будут от четырех до шести месяцев. На втором этаже – большой зал в 400 квадратных метров. Он будет отдан под выставку истории развития искусства Приморского края начала 20-го века. Так большой зал посвятят истории развития Приморского фарфора», – рассказала вице-губернатор.

По ее словам, в филиале музея также отведут место под детский семейный центр, куда у приморцев будет возможность прийти вместе с детьми.

«Для детей будут работать творческие мастерские – по занятию лепкой или графическими работами», – отметила она.

Напомним, недавно Губернатор Владимир Миклушевский и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о намерении о создании центра «Эрмитаж-Владивосток» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Филиал музея планируют открыть в бывшем торговом доме «Кунст и Альберс» в исторической части города. Здание уже готовят к открытию представительства.

Отметим, что первый филиал Эрмитажа в России появился в Казани в 2005 году. Затем в 2010 – еще одно представительство музея открылась в Выборге. Есть у музея и зарубежные филиалы – выставочный центр Эрмитажа в Амстердаме. В 2015 году планируется открыть новый филиал в Барселоне.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.