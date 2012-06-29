Владивостокские музыканты "выстрелили" в Шекспира

Запущен в тираж новый альбом музыкантов из Владивостока.

Как сообщили в творческой мастерской NovikovStudio, группа "Цены Биноклей" издает свой первый CD под названием "Я стрелял в Шекспира" с инструментальными композициями Алексея ПАШИНИНА и Александра ЖАДОВА. Звукозапись осуществил Роман ЗЛОБИН. Диск появится в продаже до 1 февраля 2007 г.

Музыканты уже не раз появлялись на различных сборниках дальневосточной музыки и выступали на концертных площадках города и были отмечены критиками, как яркая, перспективная группа.

«Золотой Рог».