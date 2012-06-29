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Владивостокские музыканты "выстрелили" в Шекспира
29 Июня 2012, 02:06 | Владивосток
Запущен в тираж новый альбом музыкантов из Владивостока.
Как сообщили в творческой мастерской NovikovStudio, группа "Цены Биноклей" издает свой первый CD под названием "Я стрелял в Шекспира" с инструментальными композициями Алексея ПАШИНИНА и Александра ЖАДОВА. Звукозапись осуществил Роман ЗЛОБИН. Диск появится в продаже до 1 февраля 2007 г.
Музыканты уже не раз появлялись на различных сборниках дальневосточной музыки и выступали на концертных площадках города и были отмечены критиками, как яркая, перспективная группа.
«Золотой Рог».
Автор: РИА "Дейта.ru"
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