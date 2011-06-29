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КВН: Для веселья нет плохой погоды

29 Июня 2011, 11:16 | Владивосток

Самые веселые и находчивые команды края были определены во время празднования дня молодежи на центральной площади города. Разыграть в тринадцатый раз кубок КВН Владивостока не помешало даже штормовое предупреждение.

В этом году за кубок и ноутбук боролось десять команд из Находки, Владивостока и Благовещенска. За шутками ребята далеко не ходили, юмористы прошлись по жизненным реалиям морской столицы. Под горячее слово молодых квнщиков попали дороги, пробки, гаишники, шоп-туры в Китай и строящиеся объекты саммита АТЭС. Например, сборная команда ДВФУ придумала оправдательную речь перед лидерами стран на случай, если части моста через бухту Золотой Рог не сойдутся, а команда Гимназия № 2 поделилась секретом быстрого прохождения китайской таможни. Не обошлось в этой игре и без вечных тем: ребята посмеялись над конфликтом отцов и детей, мужчин и женщин. Досталось и приморской погоде:

- Только наш город додумался разыграть кубок КВН в штормовое предупреждение, - объявили юмористы.

- А что? Было объявлено штормовое предупреждение? - парировал ведущий игры Александр МАДИЧ, - по-моему, прекрасная погода, как раз для КВН.

Главный приз – кубок и ноутбук – в этом году достался сборной ДВФУ, «Социальная сборная «FaCha!» (ВГУЭС) заняло второе место, третье место было присуждено учащимся школы № 9, команде «Сунь-Фэнь-Хэ». «Открытием Кубка» стала команда Гимназия № 2.

Жюри, в состав которого вошли начальник управления по делам молодежи администрации города Юлия ВЕЛЬБИК, представители Совета Приморского КВН и участники сборной Владивостока, также отметили «актерское мастерство» участника «Социальной сборной "FaCha!" Артем САЛАНГИНА и «музыкальность» команды ИНиГ ДВФУ «Полина». Ну а лучшей шуткой безоговорочно была признана «Азбука» команды "Сунь-Фэнь-Хэ", детская развивающая игрушка буквально довела до слез всех зрителей игры. «Вот такой он, Владивостокский КВН, бессмысленный и беспощадный».

Автор: Кристина Самутина
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