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Во Владивостоке началась подготовка к XV международному кинофестивалю АТР "Меридианы Тихого"

29 Мая 2017, 12:39 | Владивосток

Мероприятие, приуроченное к международному кинофестивалю стран  АТР «Меридианы Тихого» пройдет в гастробаре GUSTO.

Впервые за  15 лет работы кинофестиваля, организаторы отказались от традиционного формата пресс-конференции.  2 июня, в  15:00 всех представителей медиа ждут на пресс-ланч в гастробаре GUSTO. Нетрадиционная обстановка, открытая дискуссия между организаторами и представителями СМИ, неформальное общение – в этом году любые предложения и пожелания принимаются к рассмотрению.

Журналисты смогут задать интересующие вопросы тем людям, которые не первый год работают над кинофестивалем. Гостей ждут:

Ефим Звеняцкий, генеральный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;

Наталья Шахназарова, исполнительный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;

Юрий Гончаров, программный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;

Андрей Василенко, отборщик МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;

Наталья Тимофеева, куратор кинопоказа и специальных программ МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;

Татьяна Артемьева, руководитель пресс-службы МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;.

Сбор гостей в 15:00.

В программе:  

15:00 – 16:00 Информация о процессе работы над юбилейным кинофестивалем, открытая дискуссия, вопросы СМИ

16:00 – 17:00 Неформальное общение, легкий фуршет.

 

Для аккредитации: press@pacificmeridianfest.ru

Татьяна Артемьева +7 914 790 5560

Полина Степаненко +7 902 480 71 08

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: кинофестиваль  пресса  Меридианы Тихого  pacific meridian  СМИ 



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