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Во Владивостоке началась подготовка к XV международному кинофестивалю АТР "Меридианы Тихого"
Мероприятие, приуроченное к международному кинофестивалю стран АТР «Меридианы Тихого» пройдет в гастробаре GUSTO.
Впервые за 15 лет работы кинофестиваля, организаторы отказались от традиционного формата пресс-конференции. 2 июня, в 15:00 всех представителей медиа ждут на пресс-ланч в гастробаре GUSTO. Нетрадиционная обстановка, открытая дискуссия между организаторами и представителями СМИ, неформальное общение – в этом году любые предложения и пожелания принимаются к рассмотрению.
Журналисты смогут задать интересующие вопросы тем людям, которые не первый год работают над кинофестивалем. Гостей ждут:
Ефим Звеняцкий, генеральный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Наталья Шахназарова, исполнительный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Юрий Гончаров, программный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Андрей Василенко, отборщик МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Наталья Тимофеева, куратор кинопоказа и специальных программ МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Татьяна Артемьева, руководитель пресс-службы МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;.
Сбор гостей в 15:00.
В программе:
15:00 – 16:00 Информация о процессе работы над юбилейным кинофестивалем, открытая дискуссия, вопросы СМИ
16:00 – 17:00 Неформальное общение, легкий фуршет.
Для аккредитации: press@pacificmeridianfest.ru
Татьяна Артемьева +7 914 790 5560
Полина Степаненко +7 902 480 71 08
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