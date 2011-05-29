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Запрещенная в Хабаровске фотовыставка «МЫ» будет представлена во Владивостоке
Владивосток станет пятым городом после Новосибирска, Москвы, Краснодара и Южно-Сахалинска, принимающим уникальную в своем роде фотогалерею "Мы".
Выставка подводит итоги первых двух лет работы по созданию уникального архива репортажной, жанровой и документальной фотографии и знакомит зрителя со взглядом авторов «Фотополигона» на современную жизнь всего постсоветского пространства.
В начале мая популярная фотовыставка «МЫ», созданная участниками интернет-проекта «Фотополигон», добралась до Хабаровска. Однако сразу после монтажа она была закрыта высшим руководством Восточного военного округа. В результате, организаторам пришлось вернуться в Москву ни с чем. По инициативе Дальневосточной академии фотографии «запрещенная» выставка возвращается на Дальний Восток и со 2 по 26 июня в залах музея имени В. К. Арсеньева предстанет на суд владивостокского зрителя. Зрителя, готового принять правду о нашей жизни, какой бы она ни была.
В экспозиции представлено более 200 фотографий 57 авторов-участников этого интернет-проекта. Некоторые работы покажутся публике знакомыми: «Фотополигон» уже давно сотрудничает с журналом «Русский Репортер».
«Избегая надевать как "розовые", так и "черные" очки, авторы снимков сохранили честное и доброжелательное внимание к своим героям, к их характерам, мужеству, стойкости, куражу и жизнелюбию, - говорит руководитель проекта «Фотополигон» Артем Чернов. - Если в кадре вы видите что-то веселое, то это неподдельная радость реальных людей, а не спектакль для начальства. Если сюжет работы печален и драматичен, значит, так было на самом деле, и автор просто не смог пройти мимо, а не выискивал дешевую сенсацию для желтой газеты».
57 авторов-участников проекта «Фотополигон» открывают своё индивидуальное видение жизни, которая по-прежнему течет, без оглядки на образовавшиеся границы между странами, культурами, республиками, от Белоруссии до Камчатки и Курил, от Ледовитого океана до Средней Азии.
Выставка «МЫ» - это редкий шанс увидеть все это бесконечное пространство в одном месте.
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