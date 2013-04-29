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Во Владивосток с лекциями и мастер-классами летят звезды моды и стиля

29 Апреля 2013, 22:01 | Владивосток

17  мая Игорь Чапурин.  Мастер-класс «Культура выбора одежды». Театр «Андеграунд» 16.00 – 18.00.

Знаменитый дизайнер одежды, в свое время  первым из российских модельеров  показавший свою коллекцию в рамках официального расписания парижской Недели pret-a-porter, познакомит владивостокцев с  теорией дресс-кода,  правилами выбора деловой одежды и одежды на каждый день. Как сочетать уместность и индивидуальность; ошибки в сочетании вещей и базовый гардероб; fashion-тенденции сезона весна-лето 2013 – все это  темы мастер-класса Игоря Чапурина. Завершит мастер-класс сессия «вопрос-ответ» в формате живого общения дизайнера со зрителями. 

19 мая  Влад Лисовец. Мастер-класс «Модные тенденции весна-лето'13».  Театр «Андеграунд» 18.00 – 20.00.

Влад Лисовец, известнейший телеведущий,  стилист, владелец сети салонов красоты расскажет о самых актуальных направлениях моды и стиля нынешнего сезона: цвета и принты, материалы и текстуры; актуальные сочетания, смелые решения, крой и силуэт, офисный и деловой стили одежды. Все об аксессуарах и деталях. Обзор типичных ошибок и расстановка верных акцентов.

20 мая Саверио Пальма. «NATURAL EMOTION». Показ новой коллекции стрижек  и окрашиваний 2013 года, Театр «Андеграунд 10.00 – 15.00.

Всемирно известный стилист,  директор Миланской Академии парикмахерского искусства Саверио Пальма определяет мировую моду на цвет  волос и силуэты стрижек. Образы, созданные Саверио Пальма, можно увидеть  в модных показах дома моды «Гальяно» и «Ив-Сен-Лоран». Профессиональным стилистам и парикмахерам Владивостока Саверио Пальма представит новую коллекцию образов сезона 2013 «NATURAL EMOTION».

20 мая Александр Васильев. Лекция «Религия. Секс. Мода». Театр «Андэграунд 17.00 – 19.00.

Лекция посвящена формированию и развитию моды в период с 1950-х гг. до наших дней. Вы узнаете: к  чему прибегали люди, чтобы понравиться противоположному полу; как менялось отношение к культуре отношений, и как это отражалось на моде. Религия и мода: запрет или источник вдохновения? Какие каноны красоты мужчин и женщин были в период с 1950-х гг. до наших дней. Лекции Александра Васильева – это всегда яркое событие для слушателей, это новые знания, это море впечатлений и удовольствия от общения с этим необыкновенным человеком!

Билеты можно приобрести  в кассах театра «АНДЕГРАУНД» и «Дальпартер».

Все подробности на сайте проекта psw.vl.ru, информация по тел. 272-00-00.

Информационный партнер проекта PACIFIC STYLE WEEK - ZRPRESS.Ru.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

 

 

Автор:
Теги: pacific style week  мастер-клаасы  Неделя Моды и Стиля во Владивостоке 



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Комментарии

  • Псевдоним23:51, 04.05.2013#

    Вот гнидник то соберётся!

  • Псевдоним08:15, 05.05.2013#

    Заголовок исправте. . .

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