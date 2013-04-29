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Знаменитый владивостокский танцевальный фестиваль "Звезды Приморья" может прекратить существование
Танцоры и их поклонники просят власти возобновить финансирование традиционного международного турнира спортивного бального танца "Звёзды Приморья".
Почти четверть века во Владивостоке, в концертном комплекс Fesco Hall, в первое воскресенье июля ежегодно проходил традиционный международный турнир спортивного бального танца "Звёзды Приморья", который закрывал танцевальный сезон. Однако сейчас администрацией Приморского края принято решение о прекращении финансовой поддержки мероприятия. В связи с этим организаторы мероприятия и танцевальная общественность - участники турнира, зрители и поклонники спортивного бального танца обратились с открытым письмом к губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ. На сегодняшний день под ним уже собрано около 200 подписей.
Напомним, что всего в течение года в Приморье проходит порядка 20 конкурсов в разных городах Приморского края - спортсменов принимают Находка и Большой Камень, Владивосток и пос. Врангель, Фокино, Артем, Уссурийск. Некоторые турниры поддерживают администрации муниципальных образований (например, 1-2 мая в Находке при поддержке городской администрации состоится турнир "Хрустальная туфелька"). Итоговым аккордом соревновательного сезона на протяжении 23-х лет был конкурс "Звезды Приморья", который проходил при поддержке краевой администрации. В лучшие годы своей истории турнир проводился в 2 дня, на него приглашались пары мирового уровня для показательных выступлений, а собравшиеся на турнир дуэты из России и из-за рубежа боролись за почетный приз - Кубок губернатора Приморского края. Шесть из семи врученных кубков остались в родном Приморье.
Через площадку фестиваля прошли лучшие танцоры Приморья. Сегодня многие из них являются тренерами и выходят на фестивальный паркет уже в качестве судей. Это Игорь АБАТУРОВ (ТСК "Танцевальный мир"), Евгения МАЛЬЦЕВА (ансамбль "Улыбка"), Евгений ФИЛИППОВ (ТСК "Надежда"), Елена СОЛОВЬЕВА и Дмитрий СТЫЦЮК (ТСК "Торнадо-дэнс") и др. Свои клубы за эти годы открыли трехкратные обладатели Кубка губернатора Приморского края Ирина СОЛОВЬЕВА и Виталий ПОПОВ ("Данс-лидер"), и победители фестиваля 2006 года Юлия ФОМИНЫХ и Алексей НИКИШОВ (ТСК "Максимум").
Всегда славился фестиваль и своим гала-концертом - таких шоу-программ, как проходили на "Звездах Приморья" не показывали ни на одном российском турнире. "Мы старались не просто привезти на фестиваль пары мирового уровня с показательными выступлениями, мы делали настоящий танцевальный спектакль с участием лучших танцевальных коллективов Приморья и приглашенных звезд, - рассказывает Жанна САВЕНКО, руководитель клуба TangoHouse. - К сожалению, в последние годы из-за кризиса и подготовки к саммиту АТЭС финансирование значительно сократилось, поэтому у организаторов не было возможности привезти звезд, зато конкурсная программа фестиваля и судейская бригада всегда оставались на высоком уровне".
Сейчас судьба фестиваля и вовсе поставлена под сомнение - организаторы турнира получили официальное письмо, в котором сообщается, что "законом Приморского края от 20.12.2012 года № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов" средства на проведение фестиваля "Звёзды Приморья" не предусмотрены. Перечень культурно-массовых мероприятий на 2013 год, утвержденный распоряжением администрации Приморского края № 5-рв от 27.02.2013 года, пересмотру не подлежит".
"Звёзды Приморья" - был одним из лучших турниров в России, отмеченным национальной премией "Экзерсис". Это - итоговый турнир года, на котором спортивные танцевальные дуэты имели возможность получить оценку независимого высокопрофессионального судейства, - говорит президент фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. - В турнире принимали участие до 800 танцевальных дуэтов из Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Сибири, Санкт-Петербурга, Москвы, а так же Китая и Японии. Для многих танцевальных дуэтов Приморья, этот турнир - единственная возможность показать себя на соревнованиях высокого уровня. В Приморье сейчас около 40 коллективов, в которых тренируется порядка 10 тыс. детей и взрослых, и подавляющее большинство из них не имеют материальной возможности выезжать на международные турниры в другие регионы или страны".
Оргкомитет фестиваля, а также участники конкурсов, зрители и поклонники спортивного бального танца подготовили на имя губернатора Приморского края Владимира Миклушевского открытое письмо, в котором обратились с просьбой решить вопрос о возобновлении материальной поддержки традиционного международного турнира спортивного бального танца "Звёзды Приморья". ZRPRESS.RU будет следить за развитием событий.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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-Рысь-13:53, 05.05.2013#
Не ну давайте реально смотреть на вещи. А тоже против спонсирования хоккея, но он всё-таки вернёт какие то деньги в бюджет. А сколько вернули меридианы? Обращайтесь к спонсорам. Кто там будет родители или отдельные компании, не имеет значение. Другой вопрос, что непонятно куда расходуется бюджет отвечающий за подобные мероприятия. Если деньги, что раньше расходовались пошли на социальные нужды, то это нормально. А если тупо перебросили на другие увеселительные мероприятия, то шило на мыло сменили.
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кошка14:05, 05.05.2013#
Конечно, очень обидно. что нет финансов на проведение таких красивых видов спорта как танцы. Но, я думаю, что немножко "покопаться в закромах" плана нужно. Ведь страдают дети. Именно для них и ради них стараются тренеры, мастера и родители. Каждый хочет чтобы его ребенок. неважно сколько ему лет, показал то, чему его научили. И когда дети, взрослые красиво двигаются - это очень приятно видеть. Что же касается "Меридианов тихого", то не нужно махать шашкой. Этот фестиваль кино открыл дорогу на киноэкраны нашей страны культуру АТР. Мы живем в окружении очень интересных культур и не знание их направлений - это просто безграмотность. Не разрушайте то, что уже построено хорошего в отношениях с соседями.
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Если в бюджете Приморского края нет денег на проведение подобных мероприятий, нет меценатов, готовых спонсировать талантливых детей, то стыд и позор всему руководству края и всем приморским олигархам. Предлагаю скинуться всем родителям, чьи дети прошли школу бальног танца. А таких за всю историю развития танцевального движения в Приморье, наверняка несколько десятков тысяч. Не все достигли вершин в танцевальном спорте, но, думаю, ни один родитель не пожалел о том, что его ребенок прикоснулся к прекрасному. Я, мама 30-летнего бывшего воспитанника четы Харитоновых , руководителей коллектива "Радость", призываю поддержать мое предложение. Опубликуйте счет, куда можно перечислить деньги. С миру по нитке. . .