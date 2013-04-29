Знаменитый владивостокский танцевальный фестиваль "Звезды Приморья" может прекратить существование

Танцоры и их поклонники просят власти возобновить финансирование традиционного международного турнира спортивного бального танца "Звёзды Приморья".

Почти четверть века во Владивостоке, в концертном комплекс Fesco Hall, в первое воскресенье июля ежегодно проходил традиционный международный турнир спортивного бального танца "Звёзды Приморья", который закрывал танцевальный сезон. Однако сейчас администрацией Приморского края принято решение о прекращении финансовой поддержки мероприятия. В связи с этим организаторы мероприятия и танцевальная общественность - участники турнира, зрители и поклонники спортивного бального танца обратились с открытым письмом к губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ. На сегодняшний день под ним уже собрано около 200 подписей.

Напомним, что всего в течение года в Приморье проходит порядка 20 конкурсов в разных городах Приморского края - спортсменов принимают Находка и Большой Камень, Владивосток и пос. Врангель, Фокино, Артем, Уссурийск. Некоторые турниры поддерживают администрации муниципальных образований (например, 1-2 мая в Находке при поддержке городской администрации состоится турнир "Хрустальная туфелька"). Итоговым аккордом соревновательного сезона на протяжении 23-х лет был конкурс "Звезды Приморья", который проходил при поддержке краевой администрации. В лучшие годы своей истории турнир проводился в 2 дня, на него приглашались пары мирового уровня для показательных выступлений, а собравшиеся на турнир дуэты из России и из-за рубежа боролись за почетный приз - Кубок губернатора Приморского края. Шесть из семи врученных кубков остались в родном Приморье.

Через площадку фестиваля прошли лучшие танцоры Приморья. Сегодня многие из них являются тренерами и выходят на фестивальный паркет уже в качестве судей. Это Игорь АБАТУРОВ (ТСК "Танцевальный мир"), Евгения МАЛЬЦЕВА (ансамбль "Улыбка"), Евгений ФИЛИППОВ (ТСК "Надежда"), Елена СОЛОВЬЕВА и Дмитрий СТЫЦЮК (ТСК "Торнадо-дэнс") и др. Свои клубы за эти годы открыли трехкратные обладатели Кубка губернатора Приморского края Ирина СОЛОВЬЕВА и Виталий ПОПОВ ("Данс-лидер"), и победители фестиваля 2006 года Юлия ФОМИНЫХ и Алексей НИКИШОВ (ТСК "Максимум").

Всегда славился фестиваль и своим гала-концертом - таких шоу-программ, как проходили на "Звездах Приморья" не показывали ни на одном российском турнире. "Мы старались не просто привезти на фестиваль пары мирового уровня с показательными выступлениями, мы делали настоящий танцевальный спектакль с участием лучших танцевальных коллективов Приморья и приглашенных звезд, - рассказывает Жанна САВЕНКО, руководитель клуба TangoHouse. - К сожалению, в последние годы из-за кризиса и подготовки к саммиту АТЭС финансирование значительно сократилось, поэтому у организаторов не было возможности привезти звезд, зато конкурсная программа фестиваля и судейская бригада всегда оставались на высоком уровне".

Сейчас судьба фестиваля и вовсе поставлена под сомнение - организаторы турнира получили официальное письмо, в котором сообщается, что "законом Приморского края от 20.12.2012 года № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов" средства на проведение фестиваля "Звёзды Приморья" не предусмотрены. Перечень культурно-массовых мероприятий на 2013 год, утвержденный распоряжением администрации Приморского края № 5-рв от 27.02.2013 года, пересмотру не подлежит".

"Звёзды Приморья" - был одним из лучших турниров в России, отмеченным национальной премией "Экзерсис". Это - итоговый турнир года, на котором спортивные танцевальные дуэты имели возможность получить оценку независимого высокопрофессионального судейства, - говорит президент фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. - В турнире принимали участие до 800 танцевальных дуэтов из Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Сибири, Санкт-Петербурга, Москвы, а так же Китая и Японии. Для многих танцевальных дуэтов Приморья, этот турнир - единственная возможность показать себя на соревнованиях высокого уровня. В Приморье сейчас около 40 коллективов, в которых тренируется порядка 10 тыс. детей и взрослых, и подавляющее большинство из них не имеют материальной возможности выезжать на международные турниры в другие регионы или страны".

Оргкомитет фестиваля, а также участники конкурсов, зрители и поклонники спортивного бального танца подготовили на имя губернатора Приморского края Владимира Миклушевского открытое письмо, в котором обратились с просьбой решить вопрос о возобновлении материальной поддержки традиционного международного турнира спортивного бального танца "Звёзды Приморья". ZRPRESS.RU будет следить за развитием событий.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.