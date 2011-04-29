МИР, ТРУД, ТНТ!

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2 мая - День паранормальных явлений. Участники 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» будут бороться за звание лучшего. Среди самых ярких заданий - поиск снайпера под прицелом винтовки, разгадка тайны квартиры с приведением, сожжение ведьмы, грибная охота, голова в Химкинском водохранилище, поиск собаки Даши Букиной и тайна квартиры Филиппа Киркорова. И хотя уже известно, что финалистами «Битвы» стали сильнейшие ясновидящие Татьяна Караханова, Елена Люлякова и Мохсен Нарузи, испытания, которые пришлось пройти экстрасенсам 10-й «Битвы», впечатляют! 10-й сезон «Битвы экстрасенсов» 2 мая с 12.30.
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