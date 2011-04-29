Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке - 50 лет

Царское правительство памятниками провинцию, а тем более такую далёкую как Приморье, не баловало, хотя стремление к возведению монументов поощряло. Зато советское спешило увековечить себя.

В 50-е годы XX века Москва решила напомнить россиянам «за что (в гражданскую) боролись, за что кровь проливали». К этому времени относится и установленный в центре города памятник, на постаменте которого высечены слова: «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. 1917 – 1922», из которых следует, что он является памятником общедальневосточным.

Скульптор Алексей Ильич Тенета, обобщив историю народной борьбы с 12 марта 1917 г. по 25 октября 1922 г., создал триптих, где одна группа символизирует свержение самодержавия в 1917 г., вторая - последний период гражданской войны - партизанское движение на Дальнем востоке. Центральная фигура посвящена её победоносному завершению.

Конфликтом стало расположение памятника. Куда должна быть направлена фронтальная часть композиции? Обращение её к бухте было вполне оправданным: победители смотрели вслед убегающему врагу. Но к городу, его главной улице, по которой проходят демонстрации и митинги, он будет повёрнут спиной. Победило мнение первого секретаря крайкома партии Владимира ЧЕРНЫШОВА – «передом к морю». Таким он был и открыт 29 апреля 1961г. И фигура Трубача стала символом города на многие годы.

А теперь познакомимся с самим памятником.

Как уже говорилось, в основу многофигурной скульптурной композиции положен традиционный треугольник, острием которого является фигура знаменосца. Правая группа посвящена событиям февраля 1917г. и свержению самодержавия. Три скульптуры: революционного балтийского матроса, ставшего на сторону революции, солдата и её организатора, рабочего-большевика с винтовкой и флажком на штыке, символизируют силы свергнувшие иго царизма. В приветственном жесте питерский рабочий поднял правую руку. У их ног, как символ свергнутого самодержавия, разбитый двуглавый орёл.

Левая группа изображает участников партизанского движения на Дальнем востоке. Это солдат, вернувшийся с фронта и снова взявший винтовку, парень-пулемётчик, положивший руку на щиток «максима», и, как и в первой группе, рабочий, представитель класса, возглавлявшего партизанское движение.Для уравновешивания правой группы, в приветствии поднята его левая рука.

Центральной частью памятника, символизирующего завершение гражданской войны (...и на Тихом океане свой закончили поход), является фигура знаменосца, бойца Народно-Революционной армии Дальневосточной республики. На высоком постаменте, боец Народно-Революционной армии ДВР левой рукой держит горн, протрубивший сигнал «отбой войне», правой сжимает древко флага ДВР, водруженного на берегу океана. Во всех семи фигурах фронтальной части чувствуется торжество завершения борьбы продолжавшейся пять лет. Эти пять лет революций и войн символизируют и пять ступенек к монументу.

Две женские фигуры Алексей Тенета поместил с тыловой части скульптурных групп. Женщины, в отличии от мужчин, помнят пройденный путь, и какой ценой досталась победа в этой войне.

В восьмидесятые годы с фронтальной стороны памятника появилась наспех устроенная площадь, получившая официальное название «Площадь борцов за власть Советов». Теперь краевые и городские руководители смогли принимать изъявление всенародной любви не со ступенек памятника, а с его трибуны, украшенной советской символикой.

Вначале по площади проходили колонны демонстрантов, в девяностых их сменили толпы митингующих. Повторилось некрасовское:

«Народ бежал, народ кричал.

Едва ли сотый понимал,

Что делается тут».

Но митинговали от души. Потом митингующие постепенно стали делиться на партии, направления и митинги сватали за кого-то или против чего-то. Но на каждом организаторы призывали: «Выбери меня в думу, выбери меня мэром», и потому у горожан она получила новое название «Площадь советов борцов за власть».

Безграмотная (в смысле скульптуры) городская власть поручила обычным строителям ремонт памятника. Те добросовестно залили бетоном всё, и заодно водоотводные каналы. Постамент знаменосца стал разрушаться на глазах.

Новая, постсоветская городская администрация где-то нашла артель, которая для сохранения скульптур, обмазала их чем-то чёрным, превратив их в борцов за свободу Африки. Памятник выглядел жутковато, но городское население давно уже не обращало на него внимания по причине неактуальности, а приезжие думали, что так оно и всегда было.

Недавно черную краску смыли, а фигуры покрыли защитным темно-коричневым составом. Но горожане и на эти перемены внимания не обратили. Зато мраморное основание всей композиции стало излюбленным местом любителей катания на роликовых досках.

Как следствие этого разбитые ступени, вывернутые мраморные плиты.

Но кому в наши дни это прошлое интересно.