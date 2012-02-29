www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Luxury Lifestyle Award: победителей приветствовал глава Владивостока

29 Февраля 2012, 23:02 | Владивосток

Журнал «Дорогое Удовольствие» вручил награды финалистам Премии Luxury Lifestyle Award по итогам 2011 года.

Акцентировав внимание на социально-значимых событиях, организаторам церемонии и ее ведущей Елене КОРИКОВОЙ удалось придать празднику особую душевность. В атмосфере позитива, зрительского сопереживания и поддержки призовые статуэтки получили люди, создающие новый облик родного города и края. Зал восторженно приветствовал победителей, что еще раз убеждало в правильности выбора концепции премии.

Итак, «Патриотическое событие года» - присвоение Владивостоку звания «Город Воинской славы» и благотворительная акция фонда «Мама» «Синий Платочек», «Культурное событие года» - премьера спектакля Театра им. ГОРЬКОГО «Товарищ», «Международное событие года» - Чемпионат мира по тхэквондо и кинофестиваль «Меридианы Тихого».

Специальные призы в номинации «Творцам Нового облика Владивостока» получили Александр ЮРОВ за подсветку владивостокской телебашни и Виктор ГРЕБНЕВ («Тихоокеанская мостостроительная компания») за грандиозное строительство мостов во Владивостоке. Специальные призы в номинации «Роскошь щедрости» за меценатство и благотворительность получили Елена ТЕКИЕВА и Евгений БАРАНОВ. «За вклад в репутацию Владивостока и Приморского края на мировой арене» награждены чемпион Европы и мира по гребле Иван ШТЫЛЬ, вице-миссис Мира-2011 Вероника ДРЕМЛЮГА, мини-мисс России и мини-мисс Мира Софья МИТЮРЕВА, заслуженная артистка России Лариса БЕЛОБРОВА. Премьерой года стало образование ДВФУ.

Победителями в бизнес-номинациях стали: проект SUCCUB, бутик Max&Co, салон ISTA SPA, ресторан IZ BRASSERIE, салон VERSACE HOME, салон «Немецкий стиль», студия новейших технологий «Эстетик», салон часов, аксессуаров и ювелирных украшений «Золотое время», ювелирная компания Премиум-класса «Русский ювелир», сеть ювелирных салонов «Роскошь».

Статуэтки Luxury Lifestyle Award за победу в светских номинациях распределились следующим образом: «Светская леди» - Роза ЧЕМЕРИС, «Светская пара» – Яна и Сергей ВАРНАКОВЫ, «Безупречный стиль» - Тамара САКСИНА, «Открытие года» - Венера КИМ, «Светский фотограф» - Дмитрий СОРОКА, «Светское событие года - «Звездный концерт» (проект PR Respectable).

Отдельным ярким зрелищем стала выставка premium-товаров Luxury Lifestyle Fair. Все экспозиции были интерактивными: зрители угощались горячим глинтвейном от Салона немецких кухонь Nolte, примеряли кутюрные платья из обоев от интерьер-салона «Холст», наслаждались безупречным звуком и изображением в мини-кинотеатре от салона техники Bang&Olufsen фотографировались в обществе Адама и Евы под ветвями «Дерева Наслаждений» от интерьер-салона «Лангусто». А также дегустировали коллекционный парфюм от бутика «Эрмитаж», примеряли очки от салона оптики «Хамелеон» и авторские украшения от Ювелирной студии Веры ПОЛЯКОВОЙ. Студия многоуровневого оздоровления «Рейки» подарила зрителям очень необычный и тонкий философский мини-спектакль. А компания «Грейс» подготовила авангардную инсталляцию из огромных экранов, украсившую сцену.

Генеральный информационный партнер Премии - «Телекомпания СТС», официальное радио - «Владивосток ФМ», официальный интернет-ресурс - MAIL.RU, официальный партнер Премии - Студия «Рейки».

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru