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Luxury Lifestyle Award: победителей приветствовал глава Владивостока
Журнал «Дорогое Удовольствие» вручил награды финалистам Премии Luxury Lifestyle Award по итогам 2011 года.
Акцентировав внимание на социально-значимых событиях, организаторам церемонии и ее ведущей Елене КОРИКОВОЙ удалось придать празднику особую душевность. В атмосфере позитива, зрительского сопереживания и поддержки призовые статуэтки получили люди, создающие новый облик родного города и края. Зал восторженно приветствовал победителей, что еще раз убеждало в правильности выбора концепции премии.
Итак, «Патриотическое событие года» - присвоение Владивостоку звания «Город Воинской славы» и благотворительная акция фонда «Мама» «Синий Платочек», «Культурное событие года» - премьера спектакля Театра им. ГОРЬКОГО «Товарищ», «Международное событие года» - Чемпионат мира по тхэквондо и кинофестиваль «Меридианы Тихого».
Специальные призы в номинации «Творцам Нового облика Владивостока» получили Александр ЮРОВ за подсветку владивостокской телебашни и Виктор ГРЕБНЕВ («Тихоокеанская мостостроительная компания») за грандиозное строительство мостов во Владивостоке. Специальные призы в номинации «Роскошь щедрости» за меценатство и благотворительность получили Елена ТЕКИЕВА и Евгений БАРАНОВ. «За вклад в репутацию Владивостока и Приморского края на мировой арене» награждены чемпион Европы и мира по гребле Иван ШТЫЛЬ, вице-миссис Мира-2011 Вероника ДРЕМЛЮГА, мини-мисс России и мини-мисс Мира Софья МИТЮРЕВА, заслуженная артистка России Лариса БЕЛОБРОВА. Премьерой года стало образование ДВФУ.
Победителями в бизнес-номинациях стали: проект SUCCUB, бутик Max&Co, салон ISTA SPA, ресторан IZ BRASSERIE, салон VERSACE HOME, салон «Немецкий стиль», студия новейших технологий «Эстетик», салон часов, аксессуаров и ювелирных украшений «Золотое время», ювелирная компания Премиум-класса «Русский ювелир», сеть ювелирных салонов «Роскошь».
Статуэтки Luxury Lifestyle Award за победу в светских номинациях распределились следующим образом: «Светская леди» - Роза ЧЕМЕРИС, «Светская пара» – Яна и Сергей ВАРНАКОВЫ, «Безупречный стиль» - Тамара САКСИНА, «Открытие года» - Венера КИМ, «Светский фотограф» - Дмитрий СОРОКА, «Светское событие года - «Звездный концерт» (проект PR Respectable).
Отдельным ярким зрелищем стала выставка premium-товаров Luxury Lifestyle Fair. Все экспозиции были интерактивными: зрители угощались горячим глинтвейном от Салона немецких кухонь Nolte, примеряли кутюрные платья из обоев от интерьер-салона «Холст», наслаждались безупречным звуком и изображением в мини-кинотеатре от салона техники Bang&Olufsen фотографировались в обществе Адама и Евы под ветвями «Дерева Наслаждений» от интерьер-салона «Лангусто». А также дегустировали коллекционный парфюм от бутика «Эрмитаж», примеряли очки от салона оптики «Хамелеон» и авторские украшения от Ювелирной студии Веры ПОЛЯКОВОЙ. Студия многоуровневого оздоровления «Рейки» подарила зрителям очень необычный и тонкий философский мини-спектакль. А компания «Грейс» подготовила авангардную инсталляцию из огромных экранов, украсившую сцену.
Генеральный информационный партнер Премии - «Телекомпания СТС», официальное радио - «Владивосток ФМ», официальный интернет-ресурс - MAIL.RU, официальный партнер Премии - Студия «Рейки».
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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