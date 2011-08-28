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Российские актеры начали кинотуры по Приморью
Первые кинопередвижки в сопровождении народного артиста России Сергея СТЕПАНЧЕНКО и актера и музыканта Максима КРИВОШЕЕВА отправились в районы края.
Таким образом Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» традиционно выходит за пределы Владивостока с уникальным для России проектом «Кинотуры». Первым пунктом назначения в маршрутном листе кинематографистов стало село Михайловка. Всего с 20 по 28 августа Сергею Степанченко и Максиму Кивошееву предстоит провести 10 творческих встреч в городах Лесозаводск, Дальнереченск, Артём, Спасск и Владивосток, а также в Михайловском (селе Михайловка и поселке Новошахтинск), Красноармейском (село Новопокровка), Пожарском (поселок Лучегорск) и Дальнереченском (село Ведененка) районах, сообщили "ЗР" в дирекции кинофестиваля.
В ближайшие дни в кинотуры по краю отправятся Валентина ТАЛЫЗИНА, Игорь ЛИВАНОВ, Борис СМОЛКИН, Александр ПЕСКОВ, Александр ПЯТКОВ, Евгений ЛЕОНОВ-ГЛАДЫШЕВ и Татьяна АБРАМОВА. Творческие встречи будут проходить до 21 сентября. В общей сложности актеры проведут более 80 встреч со зрителями. На фото – участники «Меридианов Тихого -2010»: Лариса БЕЛОБРОВА, Игорь Ливанов, Тамара ТОМА и Валерий БАРИНОВ.
Досье "ЗР": Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. «Меридианы Тихого» - это, прежде всего, конкурс полнометражного и короткометражного кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. Большая внеконкурсная программа, включает в себя: панораму современного кинематографа стран АТР за прошедший год, новое российское кино, а также ретроспективы всемирно известных режиссеров. Фестиваль дает возможность всем участникам этого праздника культуры и общения поделиться своим творчеством, опытом, идеями и творческими планами. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана.
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