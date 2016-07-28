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Район Владивостока для съемок фильма с Данилой Козловским выберут в августе
Подготовка к съемкам фильма с участием известного российского актера Данилы Козловского начнется в Приморье в августе. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в краевом департаменте культуры, часть съемочной группы вскоре прибудет во Владивосток, чтобы выбрать локации и определиться со сроками работ.
«Предположительно, съемки криминальной драмы “На районе” с Данилой Козловским в главной роли стартуют в сентябре и займут около 30 рабочих дней», – сообщили специалисты.
Отметим, сегодня к Приморью приковано внимание кинематографистов всей России и стран АТР. Ежегодно в крае проходят съемки нескольких фильмов. Так, в прошлом году в регионе снимали детективный телесериал «Международное расследование» для центрального канала Китая ССТV6. Летом этого года кинематографисты из Южной Кореи планируют снять в Приморье художественный фильм «На расстоянии любви». А уже осенью 2016 года в широкий прокат выйдет приключенческая комедия «Напарник» с Сергеем Гармашом в главной роли, съемки которой проходили в Приморье в августе прошлого года.
2016 год объявлен Годом российского кино. В Приморье он начался с прорывных решений – уже к осени здесь будет создана собственная киностудия. Эта работа будет завершена до начала 14-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдет в Приморье с 10 по 16 сентября.
Создание развитой кинолокации в Приморье позволит привлечь ведущие отечественные и зарубежные организации кинематографии для осуществления съемочного процесса в регионе. А в готовом фильме в качестве натуры выступят достопримечательности и узнаваемые уголки края.
Нахождение съемочных групп на территории региона будет обеспечивать спрос на услуги учреждений, зарегистрированных в Приморском крае. В период осуществления съемочного процесса одного фильма может быть создано не менее 70 дополнительных временных рабочих мест. Нахождение съемочных групп на территории региона будет способствовать обеспечению занятости сотрудников уже существующих организаций таких, как гостиницы, рестораны, службы аренды и другие. По оценкам экспертов, на каждый рубль, вложенный в поддержку кинопроизводства, в регион будет привлечено 5 рублей инвестиционных средств.
Кроме того, в Приморье будет разработана программа ремонта зрительных залов домов культуры. Губернатор Владимир Миклушевский дал соответствующее поручение департаменту культуры в ходе рабочего визита в Хорольский район 13 мая.
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