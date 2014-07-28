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В этом году на "Меридианах Тихого" впервые будет работать международное жюри ФИПРЕССИ
Впервые на кинофестиваль «Меридианы Тихого» в Приморье приедут жюри ФИПРЕССИ. Это международная организация, основанная в 1930 году в Париже, объединяющая кинокритиков и киноведов.
Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте primorsky.ru рассказал программный директор XXI международного кинофестиваля стран АТР Юрий Гончаров.
«Мы никогда не думали и не мечтали, что на фестивале во Владивостоке будет работать жюри ФИПРЕССИ - авторитетная международная организация кинокритики и кинопрессы, которая рассматривает кино как искусство в чистом виде и объединяет кинокритиков и киноведов по всему миру. Для деятелей кинематографа получить приз ФИПРЕССИ – это очень престижно», - сказал он.
Основное жюри в этом году возглавит известный российский продюсер и телевизионный менеджер Александр Роднянский. Также в состав жюри вошли киновед и генеральный секретарь ФИПРЕССИ Клаус Эдер, российский кинокритик Кирилл Разлогов, каталонский кинорежиссёр, продюсер и художник Альберт Серра, израильский кинорежиссёр, сценарист, оператор и писатель Надав Лапид и шри-ланский режиссёр Вимукти Джаясундара. Таким образом, в состав жюри вошли как молодые кинематографисты, так и настоящие мэтры.
Также в третий раз на кинофестивале будет работать параллельное жюри NETPAC, международной ассоциации по поддержке и продвижению азиатского кино.
Напомним, XXI Международный Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» в этом году пройдет в Приморье с 13 по 19 сентября.
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