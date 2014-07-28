www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

В этом году на "Меридианах Тихого" впервые будет работать международное жюри ФИПРЕССИ

28 Июля 2014, 10:46 | Владивосток

Впервые на кинофестиваль «Меридианы Тихого» в Приморье приедут жюри ФИПРЕССИ. Это международная организация, основанная в 1930 году в Париже, объединяющая кинокритиков и киноведов.

Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте primorsky.ru рассказал программный директор XXI международного кинофестиваля стран АТР Юрий Гончаров.

«Мы никогда не думали и не мечтали, что на фестивале во Владивостоке будет работать жюри ФИПРЕССИ - авторитетная международная организация кинокритики и кинопрессы, которая рассматривает кино как искусство в чистом виде и объединяет кинокритиков и киноведов по всему миру. Для деятелей кинематографа получить приз ФИПРЕССИ – это очень престижно», - сказал он.

Основное жюри в этом году возглавит известный российский продюсер и телевизионный менеджер Александр Роднянский. Также в состав жюри вошли киновед и генеральный секретарь ФИПРЕССИ Клаус Эдер, российский кинокритик Кирилл Разлогов, каталонский кинорежиссёр, продюсер и художник Альберт Серра, израильский кинорежиссёр, сценарист, оператор и писатель Надав Лапид и шри-ланский режиссёр Вимукти Джаясундара. Таким образом, в состав жюри вошли как молодые кинематографисты, так и настоящие мэтры.

Также в третий раз на кинофестивале будет работать параллельное жюри NETPAC, международной ассоциации по поддержке и продвижению азиатского кино.

Напомним, XXI Международный Кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» в этом году пройдет в Приморье с 13 по 19 сентября.


ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: жюри  мередианы тихого  кинофестиваль 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru