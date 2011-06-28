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Владивостоку предлагают петь и веселиться

28 Июня 2011, 14:07 | Владивосток

Основные мероприятия по празднованию 151-й годовщины Владивостока пройдут 2 июля и будут связаны с историей города и присвоением Владивостоку почетного звания «Город воинской славы», а также планируются спортивные соревнования, фотовыставки и выставки живописи, праздничный фейерверк и другое.

2 июля с 11 до 17 часов на площади Борцов за власть Советов пройдет программа «Город для людей» с карнавалом ростовых кукол, показательными выступлениями владивостокских спортсменов, а также концерт с участием лучших коллективов города. На площади будут работать локальные площадки с играми, конкурсами и виртуальными экскурсиями: «Исторические здания города», «Яркие политические события города», «Личности города».

С 12 до 17 часов улица Фокина (от ул.Алеутской до Океанского проспекта) превратится в «Город у моря». Здесь горожан ждут живые скульптуры в исполнении мимов в костюмах морской тематики, представление бродячего цирка и кукольного театра, виртуальные экскурсии «Флора и фауна нашего моря», «Бухты и заливы» и концертная программа.

С 12 до 16 часов в Адмиральском сквере пройдет программа «Город воинской славы», где будет играть духовой оркестр Тихоокеанского флота, на сцену выйдут ансамбль песни и пляски ТОФ, ансамбли «Терция», «Алиса», хор «Солнечный круг», дуэт «Поющие сердца» и другие коллективы. Кроме того, часть Адмиралтейского сквера превратится в танцевальную площадку, где желающие могут научиться танцевать вальс и мазурку в Морском собрании. А других ждут виртуальные экскурсии «Адмиралы Тихоокеанского флота», «События воинской славы», «Памятники города». Здесь желающие могут расписать свою футболку в мастер-классе профессиональных дизайнеров «Батик-шоу».

В 20 часов на центральной площади начнется вечерний концерт с выступлением городских рок-групп, файер-шоу, цирковая акробатика, песочное шоу и другое. И, конечно в финале, – большой праздничный фейерверк.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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