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Театр оперы и балета во Владивостоке откроется в сентябре грандиозным гала-концертом
Уже завтра, 29 мая, на малой сцене театра должны начаться репетиции, сообщил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в рамках Послания Законодательному Собранию Приморского края.
В октябре ожидается первая постановка – это будет опера Петра ЧАЙКОВСКОГО «Евгений Онегин». Также предполагается, что осенью в новом театре пройдут финальные торжества, посвященные 75-летию образования Приморского края. В то же время, Владимир Миклушевский подчеркнул, что праздничные мероприятия, связанные с этой датой, должны быть организованы во всех муниципальных образованиях края.
В целом же, у Приморья есть все шансы стать культурной столицей дальневосточного региона, оптимистично заявил губернатор.
Елена ВОЛКОВА.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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