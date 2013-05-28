Театр оперы и балета во Владивостоке откроется в сентябре грандиозным гала-концертом

Уже завтра, 29 мая, на малой сцене театра должны начаться репетиции, сообщил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в рамках Послания Законодательному Собранию Приморского края.

В октябре ожидается первая постановка – это будет опера Петра ЧАЙКОВСКОГО «Евгений Онегин». Также предполагается, что осенью в новом театре пройдут финальные торжества, посвященные 75-летию образования Приморского края. В то же время, Владимир Миклушевский подчеркнул, что праздничные мероприятия, связанные с этой датой, должны быть организованы во всех муниципальных образованиях края.

В целом же, у Приморья есть все шансы стать культурной столицей дальневосточного региона, оптимистично заявил губернатор.

Елена ВОЛКОВА.

ZRPRESS.ru, Владивосток.