Владивосток сравнили не только с Сан-Франциско, но и со столицей Норвегии

Славянские православные кинематографисты Надя Рахович (Черногория) и Милан Кнежевич (Сербия) посетили Владивосток. Известные кинорежиссеры побывали в Казанском храме, встретились с протоиереем Ростиславом Морозом. Они прилетели на один день из Хабаровска, где, как известно, с 22 по 31 мая проходит XXII международный фестиваль православного кино «Золотой Витязь», сообщает www.kazanskiyhram.ru.

Идеалы кинофорума: нравственность, духовность. Темы: славянство и православие. Более 200 работ режиссеров из 30 стран мира принимают участие в 2013 году в фестивале, который посвящен 75-летию Хабаровского края и 155-летию его столицы. Россия, Украина, Сербия, Белорусия, Болгария, Польша, Грузия, Иран, Норвегия и другие делегировали на российский Дальний Восток более ста выдающихся деятелей культуры.

Двое из них, православные режиссеры Надя и Милан приехали посмотреть Владивосток, который называют Тихоокеанской столицей России, посетить, насколько позволяет время, православные храмы города. Они согласились, что Владивосток похож на Сан-Франциско по рельефу. А Надя сравнила заставленную припаркованными авто улицу Адмирала Фокина с мокрыми крышами, морем в дымке - с норвежским Осло. Владивосток, надо отметить, продемонстрировал свою фирменную погоду: туман, морось… «не съемочный день».

Надя Рахович живет в Черногории. Она сняла 18 документальных лент о храмах и монастырях своей страны, их красоте, истории и современной монашеской жизни. Ее документальные ленты завоевывают призы на международных фестивалях. Когда снимаешь храм Божий, говорит она, важно, чтобы зритель почувствовал благодать, которая снисходит там, ощутил присутствие Господа.

Милан Кнежевич – заслуженный деятель искусств Сербии, президент Ассоциации кинематографистов страны. Живет и работает в Белграде. За 30 лет снял более 500 телевизионных программ, 10 сериалов, известен как постановщик 4 художественных фильмов. Словом, Милан Кнежевич, если проводить параллели, сербский «Никита Михалков». Он снимал документальное кино во время военных действий в Ливане, Иране. Милан Кнежевич автор документальных фильмов о средневековых монастырях в Косово. За фильм о монастыре Грачаница (1989г.) получил на Международном фестивале на Кипре Golden Agrino. Этот фильм представлял Югославию на фестивале под патронатом ЮНЕСКО в Париже в 1991 году. Милан помог своим фильмом «Накануне примирения» (1990г.) – разрешить проблему раскола в Сербской православной церкви в Америке, за что удостоился от Сербской Православной Церкви награды. Режиссер Милан Кнежевич с 1990 по 2006-й снял ряд фильмов о Соборной церкви Сербии. А теперь посвятил себя художественным сериалам, поднимающим проблемы нравственности и духовности современного общества.

Президент духовного кинофорума «Золотой Витязь» – народный артист Росси Николай Бурляев считает, что там, где проходит показ фильмов высокой духовной тематики, уменьшается количество преступлений, суицидов и просто депрессий. Надо отметить, что «Золотой Витязь» проходит не только в России, но и за ее пределами. В разное время его принимали Минск, Тирасполь, а также Иркутск, Сергиев Посад, Кисловодск, Рязань и другие города.

Если вспомнить, то во Владивостоке в Казанском храме, где сохранился кинозал, в 2000-2009 годы действовал православный кинолекторий «Эхо «Золотого Витязя». Демонстрировались киноленты о вере, встрече с Богом, поднимались и обсуждались проблемы бездуховности современного общества и спасения рода человеческого.

Во время встречи во Владивостокской епархии с викарием Владыкой Иннокентием и председателем отдела образования отцом Ростиславом православные кинематографисты заявили, что, несмотря на «не съемочный» по погоде день прочувствовали Владивосток: его ритм, как большого портового города, его современный стиль и… его духовность.

На память о Владивостоке директор Духовно-просветительского центра «Слово Истины» Светлана Брижак преподнесла гостям изданную по благословению нашего архипастыря митрополита Вениамина книгу «Золотые купола Владивостока». Уникально иллюстрированное издание, является своеобразным путеводителем по храмам города.

ZRPRESS.RU, Владивосток.