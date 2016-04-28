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1 мая приморцев будут учить печь пряники
1 мая приморцы смогут получить мастер-класс по скандинавской ходьбе, научиться мастерить скворечники и печь пряники, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Стали известны подробности работы интерактивных площадок Первомая, которые будут организованы на центральной площади Владивостока.
Как сообщили в департаменте культуры, всего их будет пять – строительная, спортивная, сельскохозяйственная, «Здоровое Приморье», «Искусство и творчество». Работать интерактивные зоны будут с 10:30 до 14:30.
На площадке, посвященной строительству, взрослые и маленькие жители Приморья смастерят скворечники. За лучшие изделия гости праздника получат денежные призы.
На спортивной площадке пройдут соревнования, а все желающие смогут проверить уровень своей физической подготовки.
Сельскохозяйственная площадка готовит для приморцев вкусные сюрпризы – здесь пройдут мастер-классы по изготовлению пряников и леденцов, а также дегустация кондитерских изделий.
В «Здоровом Приморье» жители края смогут измерить артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом, а также получить от специалистов рекомендации по ведению здорового образа жизни. Кроме того, гости площадки смогут принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе.
Зона искусства и творчества ждет участников праздника с мастер-классами по оригами, росписи по дереву и камням. Здесь же всем желающим художники сделают аквагрим и роспись хной.
На центральной площади Владивостока также будет организована фотозона. Ее тематику организаторы праздника пока держат в секрете.
Отметим, в этом году около 35 тысяч приморцев– участников самой массовой в регионе Первомайской демонстрации – вновь пройдут по Золотому мосту Владивостока
Как и в прошлом году, заявки на участие в демонстрации принимаются в профильных департаментах Администрации Приморья. Далее их передают в организационный комитет, который и формирует колонну. Приморцев, подавших заявки, проинформируют о том, в какой части колонны они будут идти.
Организации Приморья могут подать заявку на участие в Первомайской демонстрации, направив письмо по адресу электронной почты департамента. В заявке необходимо указать название предприятия, количество сотрудников-участников, ответственное лицо и его контакты. Также, если у компании есть собственная атрибутика, нужно сообщить об этом в письме.
Все желающие жители края смогут присоединиться к шествию непосредственно в день праздника, 1 мая. Волонтеры мероприятия помогут встроиться в колонну и выдадут первомайскую атрибутику.
Напомним, в прошлом году масштабная колонна из 35 тысяч жителей Приморья прошла по Золотому мосту и окончила свое шествие на центральной площади Владивостока. Всего за три года – с 2013-й по 2015-й – по Золотому мосту в составе Первомайской демонстрации прошли более 100 тысяч человек.
Как ранее отметил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, Первомай – праздник социальный, объединяющий представителей разных поколений и профессий. Неслучайно поэтому традиция празднования Дня весны и труда в Приморье с каждым годом собирает все больше сторонников.
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