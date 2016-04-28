www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.08 р. 100 JPY: 61 р.
EUR: 79.68 р. 10 CNY: 99.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

1 мая приморцев будут учить печь пряники

28 Апреля 2016, 17:48 | Владивосток

1 мая приморцы смогут получить мастер-класс по скандинавской ходьбе, научиться мастерить скворечники и печь пряники, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Стали известны подробности работы интерактивных площадок Первомая, которые будут организованы на центральной площади Владивостока.

Как сообщили в департаменте культуры, всего их будет пять – строительная, спортивная,  сельскохозяйственная, «Здоровое Приморье», «Искусство и творчество». Работать интерактивные зоны будут с 10:30 до 14:30.

На площадке, посвященной строительству, взрослые и маленькие жители Приморья смастерят скворечники. За лучшие изделия гости праздника получат денежные призы.

На спортивной площадке пройдут соревнования, а все желающие смогут проверить уровень своей физической подготовки.

Сельскохозяйственная площадка готовит для приморцев вкусные сюрпризы – здесь пройдут мастер-классы по изготовлению пряников и леденцов, а также дегустация кондитерских изделий.

В «Здоровом Приморье» жители края смогут измерить артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом, а также получить от специалистов рекомендации по ведению здорового образа жизни. Кроме того, гости площадки смогут принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе.

Зона искусства и творчества ждет участников праздника с мастер-классами по оригами, росписи по дереву и камням. Здесь же всем желающим художники сделают аквагрим и роспись хной.

На центральной площади Владивостока также будет организована фотозона. Ее тематику организаторы праздника пока держат в секрете.

Отметим, в этом году около 35 тысяч приморцев– участников самой массовой в регионе Первомайской демонстрации – вновь пройдут по Золотому мосту Владивостока

Как и в прошлом году, заявки на участие в демонстрации принимаются в профильных департаментах Администрации Приморья. Далее их передают в организационный комитет, который и формирует колонну. Приморцев, подавших заявки, проинформируют о том, в какой части колонны они будут идти.

Организации Приморья могут подать заявку на участие в Первомайской демонстрации, направив письмо по адресу электронной почты департамента. В заявке необходимо указать название предприятия, количество сотрудников-участников, ответственное лицо и его контакты. Также, если у компании есть собственная атрибутика, нужно сообщить об этом в письме.

Все желающие жители края смогут присоединиться к шествию непосредственно в день праздника, 1 мая. Волонтеры мероприятия помогут встроиться в колонну и выдадут первомайскую атрибутику.

Напомним, в прошлом году масштабная колонна из 35 тысяч жителей Приморья прошла по Золотому мосту и окончила свое шествие на центральной площади Владивостока. Всего за три года – с 2013-й по 2015-й – по Золотому мосту в составе Первомайской демонстрации прошли более 100 тысяч человек.

Как ранее отметил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, Первомай – праздник социальный, объединяющий представителей разных поколений и профессий. Неслучайно поэтому традиция празднования Дня весны и труда в Приморье с каждым годом собирает все больше сторонников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: леденец  скворечник  приморский край  1 мая  пряник  скандинавская ходьба  праздник 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru