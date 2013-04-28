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Во Владивостоке к Неделе Моды и Стиля все готово
В продажу поступили билеты на главные события проекта PACIFIC STYLE WEEK.
К началу Недели Моды во Владивостоке зал Спорткомпекса «Чемпион» полностью преобразится. Творчески развивая название и концепцию проекта - PACIFIC STYLE WEEK - ТИХООКЕАНСКАЯ Неделя Моды, Церемонию Открытия организаторы решили стилизовать как изысканный легкий вечер в саду у моря. Известное горожанам спортивное пространство превратится в белый амфитеатр на берегу лазурного моря, в окружении слегка фантастических деревьев, мерцающих огней и загадочных образов – футуристических, романтических, с нотками фэнтэзи и изящного эроса – в общем, креативных и неожиданных, как и должно быть на празднике моды и творчества.
Начнется PACIFIC STYLE WEEK 13 мая в 20.30 с масштабной Церемонии Открытия.
WELCOME-PARTY встретит гостей в 20.00 и уже до начала основной программы зрителей ждет увлекательное действо:
Со-организатор проекта Банк «Приморье» готовит для зрителей феерическое боди-арт шоу, принять участие в котором в качестве художников смогут все желающие.
Генеральный Партнер Недели Моды компания «Far East Alliance» перенесет гостей – преодолевая расстояние и время – в сказочный Сад Орхидей.
Во время WELCOME-PARTY гостей ждут фото-сессии и еще много увлекательных и креативных затей.
Историческое событие – Церемония Открытия Первой в истории Приморья Международной Недели Моды начнется в 20.30. Зрителям презентуют все предстоящие события этого яркого проекта, познакомят со звездными участниками недели – красавицами-моделями из разных стран мира, культовыми дизайнерами и стилистами. Яркое шоу будет динамичным, насыщенным и очень красивым. Завершит его дефиле эксклюзивных мехов от звезды мировых подиумов Ирины Крутиковой – человека- легенды российского и мирового подиума.
По окончании Церемонии гостей пригласят на официальное afte-party в клуб «Санремо».
Стоимость билетов:
1 ряд партер (VIP-партер) 4 000 руб.
2 ряд 3 000 руб.
3 ряд 2 000 руб.
4 ряд 1 500 руб.
5 ряд 1 200 руб.
6 ряд 1 000 руб.
7 ряд 900 руб.
8 ряд 700 руб.
9 ряд 500 руб.
В таких же ценовых категориях - билеты на еще два события:
- На Конкурс «Супер-Модель АТР». Он пройдет 18 мая с 20.30. Участницы из России, Японии, Китая, Кореи и Бразилии сразятся за титул главной красавицы АТР. Председателем жюри станет роскошная Татьяна Котова – «мисс Россия 2006». Перед награждением победительниц конкурса пойдет показ новой коллекции Маши Цигаль «Make Love Not War», а завершится блистательный вечер концертом Татьяны Котовой.
- На Церемонию Закрытия Проекта PACIFIC STYLE WEEK, она состоится 20 мая в 20.30 и ее украшением станет показ Дома Моды «Valentin Yudashkin» - культурное событие, поистине, историческое для Владивостока. Кутюрье представит коллекцию Haute Couture, которую демонстрировал в Кремле и в Париже.
- Международный Конкурс фото-художников «PACIFIC VIEW». Он стартует 14 мая с 20.30 . Конкурс проводится совместно с Московским Домом Фотографии. Председатель жюри Рольф Гобитс. В программе - соревнование фотографов, мастер-классы, фото-сессии для всех желающих и уникальная выставка фотографий о моде, предоставленная Московским Домом Фотографии и выставка «Мода в Фотографии», предоставленная Рольфом Гобитсом.
Стоимость билетов – от 500 рублей
- Международный Конкурс «Мастер-Стиль ». 19 мая 11.00-15.00. Это зрелищное шоу-соревнование парикмахеров, стилистов, визажистов стран АТР украсят своим участием в жюри Влад Лисовец и Саверио Пальма, президент Миланской Академии парикмахерского искусства.
Стоимость билетов от 300 рублей
Информацию по билетам на мастер-классы звезд моды и стиля, на Промышленную выставку, конкурс дизайнеров «Пигмалион» и Премию Luxury Lifestyle Award мы разместим на сайте завтра. Информация о билетах и подробностях проекта - на сайте psw.vl.ru.
Билеты в продаже в кассах Дальпартера и театра «Андэграунд».
Информационный партнер проекта PACIFIC STYLE WEEK - ZRPRESS.Ru.
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