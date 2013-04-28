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Во Владивостоке к Неделе Моды и Стиля все готово

28 Апреля 2013, 21:47 | Владивосток

В продажу поступили билеты на главные события проекта PACIFIC STYLE WEEK.

К началу  Недели Моды во Владивостоке зал Спорткомпекса «Чемпион» полностью преобразится. Творчески развивая название и концепцию проекта - PACIFIC STYLE WEEK - ТИХООКЕАНСКАЯ Неделя Моды,  Церемонию Открытия организаторы решили стилизовать как изысканный легкий вечер в саду у моря. Известное горожанам спортивное пространство превратится в белый амфитеатр на берегу лазурного моря, в окружении слегка фантастических деревьев, мерцающих огней и загадочных образов – футуристических, романтических, с нотками фэнтэзи и изящного эроса – в общем, креативных и неожиданных, как и должно быть на празднике моды и творчества.

Начнется PACIFIC STYLE WEEK 13 мая в 20.30  с масштабной  Церемонии Открытия.

WELCOME-PARTY встретит гостей  в 20.00 и уже до начала основной программы зрителей ждет увлекательное действо:

Со-организатор проекта Банк «Приморье» готовит для зрителей феерическое боди-арт шоу, принять участие в котором  в качестве художников   смогут  все желающие.

Генеральный Партнер Недели Моды компания «Far East Alliance» перенесет гостей – преодолевая расстояние и время – в сказочный Сад Орхидей.

Во время WELCOME-PARTY гостей ждут фото-сессии и  еще много увлекательных и креативных затей.

Историческое событие – Церемония Открытия Первой в истории Приморья Международной Недели Моды начнется в 20.30.  Зрителям презентуют все предстоящие события этого яркого проекта,  познакомят со звездными участниками недели – красавицами-моделями из разных стран мира, культовыми дизайнерами и стилистами. Яркое шоу будет динамичным, насыщенным и очень красивым.  Завершит его дефиле эксклюзивных  мехов от звезды мировых подиумов Ирины Крутиковой – человека- легенды российского и мирового подиума.

По окончании Церемонии гостей пригласят на официальное afte-party в клуб «Санремо».

Стоимость билетов:

1 ряд партер (VIP-партер) 4 000 руб.

2 ряд 3 000 руб.

3 ряд 2 000 руб.

4 ряд 1 500 руб.

5 ряд 1 200 руб.

6 ряд 1 000 руб.

7 ряд   900 руб.

8 ряд   700 руб.

9 ряд   500 руб.

В таких же ценовых категориях -  билеты на еще два события:

- На Конкурс «Супер-Модель АТР». Он пройдет  18 мая с 20.30. Участницы из России, Японии, Китая, Кореи и Бразилии сразятся за титул главной красавицы АТР.  Председателем жюри станет роскошная  Татьяна Котова – «мисс Россия 2006». Перед награждением победительниц конкурса пойдет показ новой коллекции Маши Цигаль «Make Love Not War», а завершится блистательный вечер концертом  Татьяны Котовой.

- На Церемонию Закрытия  Проекта PACIFIC STYLE WEEK, она состоится 20 мая в 20.30 и  ее украшением  станет  показ Дома Моды «Valentin Yudashkin» - культурное событие,  поистине, историческое для Владивостока. Кутюрье представит коллекцию Haute Couture, которую демонстрировал в Кремле и в Париже.

- Международный Конкурс фото-художников «PACIFIC VIEW». Он стартует 14 мая с 20.30 . Конкурс  проводится совместно с Московским Домом Фотографии.  Председатель жюри Рольф Гобитс.  В программе -   соревнование фотографов,  мастер-классы, фото-сессии для  всех желающих и  уникальная выставка фотографий о моде, предоставленная Московским Домом Фотографии и выставка «Мода в Фотографии», предоставленная Рольфом Гобитсом.

Стоимость билетов – от 500 рублей

- Международный Конкурс «Мастер-Стиль ». 19 мая 11.00-15.00.  Это зрелищное шоу-соревнование  парикмахеров, стилистов, визажистов стран АТР украсят своим участием  в жюри Влад Лисовец и Саверио Пальма, президент Миланской Академии парикмахерского искусства.

Стоимость билетов от 300 рублей

Информацию по билетам на мастер-классы звезд моды и стиля, на Промышленную выставку,  конкурс дизайнеров «Пигмалион» и Премию Luxury  Lifestyle  Award мы разместим на сайте завтра. Информация о билетах и подробностях проекта  - на сайте psw.vl.ru.

Билеты в продаже в кассах Дальпартера и театра «Андэграунд».

Информационный партнер проекта PACIFIC STYLE WEEK - ZRPRESS.Ru.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

 

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Теги: pacific style week  Неделя Моды и Стиля во Владивостоке 



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