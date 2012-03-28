Скандальчик в двух актах – на сцене приморского театра им. Горького

Уже больше года как театр им. М.Горького находится в автономном плавании – в январе 2011 года был принят закон о бюджетных учреждениях, снявший с государства обязанности финансирования культурных учреждений. Однако, несмотря на то, что только налог на землю для театра увеличился почти в 4 раза, на цене билетов, количестве и качестве новых постановок это не отразилось. Свой юбилейный сезон театр открывает новыми, весьма интересными работами.

Две премьеры театр представит зрителям уже весной этого года. 30 и 31 марта состоится премьера спектакля «Один день из жизни города Мордасова» - «маленький необходименький скандальчик в двух актах» – так значится жанр нового спектакля в афишах. Спектакль по повести Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО поставил на приморской сцене Вадим ДАНЦИГЕР, московский режиссер, известный зрителю как автор телесериалов «Атлантида» и «Черкизона. Одноразовые люди». Еще одной премьерой юбилейного сезона станет спектакль «Шестой этаж».

В свой юбилейный год продолжит театр и давнюю традицию приглашения звезд для участия в спектаклях театра. Актер МХАТа Андрей СМОЛЯКОВ сыграет вместе с актерами театра в спектакле «Иванов». Константин ХАБЕНСКИЙ приедет во Владивосток ставить спектакль «Белая гвардия». В режиссерской ипостаси проявит себя на приморской сцене и Сергей ГАРМАШ, который будет ставить пьесу «С наступающим!».

В юбилейный год будут у театра и гастроли. «У нас в гастрольном графике на этот год есть Америка: Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк, Бруклин и Вашингтон, - делится планами художественный руководитель театра, народный артист России Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. - Мы повезем туда спектакли «Иванов», «Товарищ», «Жена, любовница, сиделка». Обязательно продолжим и гастроли по краю – наши поездки по городам и районам Приморья показали, что театр там очень востребован, поэтому мы будет продолжать эту работу, несмотря на то, что она очень затратна».

Ну а пока наш театр будет гастролировать в других городах и странах, на сцене «горьковки» свои новые работы покажут БДТ, который привезет для приморского зрителя пять спектаклей, и Хабаровский театр музыкальной комедии.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».