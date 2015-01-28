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Владивостокской кошке Матроске решено поставить памятник
Петербургский скульптор Владимир Петровичев изготовил эскиз фигурки кошки Матроски, прославившейся после ужина почти на тысячу долларов в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.
«Пока я вылепил небольшой пластилиновый эскиз, на его создание у меня ушло около месяца. Планируется, что итоговая скульптура будет чуть больше натуральной величины кошки», - поделился он.
Скульптурная композиция носит рабочее название «Захотелось рыбки». Она представляет собой кошку, крадущуюся к деликатесам. Для ее создания автор изучал фотографии животного и ассортимент рыбных витрин в магазинах.
Сейчас Петровичев ищет финансовую поддержку для изготовления скульптуры в бронзе. Предполагается, что она должна быть установлена во Владивостоке, но Петровичев на этом не настаивает.
«Эта кошка может быть установлена в любом городе. Это философский символ стремления к изобилию, достатку», - отметил автор.
Идея создания памятника принадлежит журналистам, которые обратились с ней к скульптору после того, как кошка Матроска прославилась на всю страну, сообщает газета "Золотой Рог".
Владимир Петровичев - автор серии знаменитых миниатюрных памятников, которые размещены по всему Петербургу.
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