Владивостокской кошке Матроске решено поставить памятник

Петербургский скульптор Владимир Петровичев изготовил эскиз фигурки кошки Матроски, прославившейся после ужина почти на тысячу долларов в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

«Пока я вылепил небольшой пластилиновый эскиз, на его создание у меня ушло около месяца. Планируется, что итоговая скульптура будет чуть больше натуральной величины кошки», - поделился он.

Скульптурная композиция носит рабочее название «Захотелось рыбки». Она представляет собой кошку, крадущуюся к деликатесам. Для ее создания автор изучал фотографии животного и ассортимент рыбных витрин в магазинах.

Сейчас Петровичев ищет финансовую поддержку для изготовления скульптуры в бронзе. Предполагается, что она должна быть установлена во Владивостоке, но Петровичев на этом не настаивает.

«Эта кошка может быть установлена в любом городе. Это философский символ стремления к изобилию, достатку», - отметил автор.

Идея создания памятника принадлежит журналистам, которые обратились с ней к скульптору после того, как кошка Матроска прославилась на всю страну, сообщает газета "Золотой Рог".

Владимир Петровичев - автор серии знаменитых миниатюрных памятников, которые размещены по всему Петербургу.

Ссылки по теме:

Кошка Матроска из Владивостока снова появилась на прилавке с морскими деликатесами

Кошка, объевшая рыбный магазин в аэропорту Владивостока, обзавелась аккаунтами в соцсетях

ZRPRESS.RU, Владивосток.