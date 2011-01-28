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Ужин со львицами ждет владивостокцев в цирке
Новая экстремальная программа «Вокруг света», которая будет показана во Владивостокском цирке с 5 февраля по 8 марта, собрала лучшие номера мира. Помимо выступления воздушных гимнастов, жонглеров, клоунов и акробатов публика увидит незабываемый аттракцион львиц Алжира и легендарное «ШОК-ШОУ Али».
Впервые на владивостокской арене выступят артисты «ШОК-ШОУ Али», которые пройдутся по разбитому стеклу, проглотят кинжалы и подставят свою спину для дротиков. Продолжит захватывающую программу аттракцион львиц Алжира «На грани экстрима», дикие артистки будут лакомиться мясом прямо с шеи дрессировщика. К этому представлению мы готовим своих подопечных с детства, - рассказал дрессировщик Виталий Смольский, - но на арену все равно продолжаем выходить с опаской. Это же хищники, кто знает, как они себя поведут.
Не обойдется и без классических аттракционов с дрессированными медведями, королевскими питонами и удавами. Владивостокский зритель почувствует магию Востока, наблюдая за экзотичными участниками шоу – ламами и верблюдами. Самых маленьких гостей программы покорят симпатичные пони. Позабавит публику бокс с кенгуру, на лапках которой будут настоящие боксерские перчатки.
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