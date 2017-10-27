Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки

На выставке можно ознакомится с одеждой и атрибутикой молодежи времен "перестройки", сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня, 27 октября, в ЦСИ «Заря» открылась ретроспективная выставка «Ассы в массы». Все экспозиции объединены андеграундным движением «Асса», которое зародилось вначале 80-х годов в Москве и Ленинграде и продолжилось до середины 90-х годов. Помимо самой выставки будут работать образовательные программы, посвященные данной тематике. Экспозиция продлится до февраля 2018 г.

По словам главного куратора ЦСИ «Заря» Алисы БАГДОНАЙТЕ, на выставке собраны фотографии хроники и художественные, которые рассказывают об именах андеграундной тусовки времен «перестройки». Помимо фотографий на выставке представлены видеоролики, где запечатлены вечеринки, показы мод и многое другое, что открылось для молодежи того времени.

«Андерграундная культура в России и СССР стала плодородной почвой для появления многих культовых имен и проектов в искусстве, кино, музыке и моде. Для нас важно не только впервые в таком объеме рассказать об этом периоде, но и показать его связь с культурным контекстом Дальнего Востока», говорит Алиса Багдонайте.

«Специально для Владивостока мы подготовили шоу, цельно и глубоко раскрывающее внутреннюю сторону этого процесса через призму моды и искусства. Под флагом с лозунгом андерграундного движения «Асса», которое зародилось в Петербурге начала 80-х, в перестройку произошел первый осознанный всплеск альтернативной культуры. Этой до сих пор мало изученной истории о контркультурной моде и искусстве «красной волны» и посвящена выставка», - отметил куратор выставки Михаил БАСТЕР.