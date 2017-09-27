Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
Первую такую почтовую карточку уже отправили в Санкт-Петербург в Эрмитаж, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Церемония гашения почтовой карточки состоялось в Приморской картиной галерее. Где проходит выставка «Дни Эрмитажа». Специально к этой выставке по заказу Почты России была изготовлена почтовая открытка с изображением произведения голландского художника XIX века Андреаса СХЕЛЬФГОУТА «Марина».
«Почта России создает и поддерживает традиции, уже ставшие частью культурной жизни нашего города. В этом году выпуск почтовой карточки посвящен новому крупному музейно-выставочному проекту, ставшему знаковым для жителей Владивостока и который реализовался благодаря связи Государственного Эрмитажа и Приморской государственной картинной галереи», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.
Для коллекционеров и посетителей Дней Эрмитажа во Владивостоке почтовые открытки стали еще одним подарком. Кроме этого всем желающим Почта России предоставила возможность бесплатно отправить эксклюзивные карточки с площадки мероприятия.
Добавим, что программа «Дни Эрмитажа во Владивостоке - 2017» включает выставки, Эрмитажный лекторий, мастер-класс для реставраторов, кинотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж.VR».
Новости тематики
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
- Тим Уоррен открывает фестиваль документального кино США
- К празднику "День тигра" презентуют детский сборник сказок
- Продажа билетов на фильмы "Меридиана" начнется уже на этой недели
- Во Владивостоке объявили полную программу Международного Кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Рыбы-лягушки в Приморском океанариуме обзавелись потомством(ФОТО)
- Новая партия тропических рыб в Приморском океанариуме прошла адаптацию
- Во Владивостоке началась подготовка к XV международному кинофестивалю АТР "Меридианы Тихого"
- Во Владивостоке откроют аллею "Океан Звезд"
Новости раздела
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
- Тим Уоррен открывает фестиваль документального кино США
- Биеннале во Владивостоке пройдет в новом формате
- К празднику "День тигра" презентуют детский сборник сказок
- На фестивале во Владивостоке приз за лучший короткий метр получила "Шалава" из Австралии
- "Меридианы Тихого" вновь принимают Берлинале Кристофа Терхещте во Владивостоке
- Во Владивостоке завершается ремонт цирка
- Фанни Ардан: Владивосток – так звали моего любимого пса
- "Меридианы" - российский центр азиатской культуры
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новым мэром Владивостока станет...
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
- КНДР пощадит Приморье
- До правительства начало доходить, что еда на Дальнем Востоке безумно дорогая
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- "Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге
- Депутаты "пилят" кресла
- Приморский миллиардер просит признать себя банкротом