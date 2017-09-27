Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку

Первую такую почтовую карточку уже отправили в Санкт-Петербург в Эрмитаж, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Церемония гашения почтовой карточки состоялось в Приморской картиной галерее. Где проходит выставка «Дни Эрмитажа». Специально к этой выставке по заказу Почты России была изготовлена почтовая открытка с изображением произведения голландского художника XIX века Андреаса СХЕЛЬФГОУТА «Марина».

«Почта России создает и поддерживает традиции, уже ставшие частью культурной жизни нашего города. В этом году выпуск почтовой карточки посвящен новому крупному музейно-выставочному проекту, ставшему знаковым для жителей Владивостока и который реализовался благодаря связи Государственного Эрмитажа и Приморской государственной картинной галереи», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Для коллекционеров и посетителей Дней Эрмитажа во Владивостоке почтовые открытки стали еще одним подарком. Кроме этого всем желающим Почта России предоставила возможность бесплатно отправить эксклюзивные карточки с площадки мероприятия.

Добавим, что программа «Дни Эрмитажа во Владивостоке - 2017» включает выставки, Эрмитажный лекторий, мастер-класс для реставраторов, кинотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж.VR».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.