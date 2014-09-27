Владивосток ждет новая встреча с симфоническим оркестром Мариинского театра

Это уже второй визит знаменитого коллектива под управлением Валерия Гергиева в столицу Приморья

После открытия нового, 232-го сезона в Мариинском театре Симфонический оркестр под управлением Валерия ГЕРГИЕВА отправится в гастрольный тур по городам Сибири и Дальнего Востока.

6 и 7 октября оркестр Мариинского театра даст три концерта в Приморском театре оперы и балета во Владивостоке, 19-го – музыканты выступят в Хабаровске.

Во Владивостоке к гастролерам из Санкт-Петербурга присоединятся оркестранты местных коллективов.

Во Владивосток и Хабаровск музыканты Мариинки приедут во второй раз. Весной этого года они выступали в этих городах в рамках Пасхального фестиваля.

Валерий Гергиев уделяет особое внимание выступлениям в российских регионах. Только в 2014 году Симфонический оркестр Мариинского театра выступил в 26 городах России - от Калининграда до Владивостока.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.