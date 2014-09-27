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Владивосток ждет новая встреча с симфоническим оркестром Мариинского театра
Это уже второй визит знаменитого коллектива под управлением Валерия Гергиева в столицу Приморья
После открытия нового, 232-го сезона в Мариинском театре Симфонический оркестр под управлением Валерия ГЕРГИЕВА отправится в гастрольный тур по городам Сибири и Дальнего Востока.
6 и 7 октября оркестр Мариинского театра даст три концерта в Приморском театре оперы и балета во Владивостоке, 19-го – музыканты выступят в Хабаровске.
Во Владивостоке к гастролерам из Санкт-Петербурга присоединятся оркестранты местных коллективов.
Во Владивосток и Хабаровск музыканты Мариинки приедут во второй раз. Весной этого года они выступали в этих городах в рамках Пасхального фестиваля.
Валерий Гергиев уделяет особое внимание выступлениям в российских регионах. Только в 2014 году Симфонический оркестр Мариинского театра выступил в 26 городах России - от Калининграда до Владивостока.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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