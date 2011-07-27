www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 58.33 р.
EUR: 75.18 р. 10 CNY: 94.52 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

В День Военно-Морского флота России во Владивостоке прогремит салют

27 Июля 2011, 18:55 | Владивосток

В честь Дня Военно-Морского флота России в Приморском крае пройдут праздничные мероприятия.

В рамках празднования Дня ВМФ 29 июля во Владивостоке, в Доме офицеров флота, состоится торжественное собрание и концерт.

В предпраздничные дни все желающие также смогут посетить мемориал подводная лодка «С-56» и военно-исторический музей ТОФ.

Как сообщают в штабе Тихоокеанского флота, основные праздничные мероприятия пройдут во Владивостоке, возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и на Водной станции ТОФ.

В 10:30 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Участники митинга почтут минутой молчания память героев Военно-Морского флота, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии примет участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

В 11:00 в акватории Амурского залива начнется военно-морской парад. В нем примут участие несколько сотен человек. Линию морского парада представят корабли различных классов и подводные лодки.

Позже на Водной станции ТОФ пройдет военно-спортивный праздник с демонстрацией боевого вооружения и техники флота.

Завершит праздник салют, первые залпы которого прогремят в 22:00.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru