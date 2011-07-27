В День Военно-Морского флота России во Владивостоке прогремит салют

В честь Дня Военно-Морского флота России в Приморском крае пройдут праздничные мероприятия.

В рамках празднования Дня ВМФ 29 июля во Владивостоке, в Доме офицеров флота, состоится торжественное собрание и концерт.

В предпраздничные дни все желающие также смогут посетить мемориал подводная лодка «С-56» и военно-исторический музей ТОФ.

Как сообщают в штабе Тихоокеанского флота, основные праздничные мероприятия пройдут во Владивостоке, возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и на Водной станции ТОФ.

В 10:30 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Участники митинга почтут минутой молчания память героев Военно-Морского флота, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии примет участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

В 11:00 в акватории Амурского залива начнется военно-морской парад. В нем примут участие несколько сотен человек. Линию морского парада представят корабли различных классов и подводные лодки.

Позже на Водной станции ТОФ пройдет военно-спортивный праздник с демонстрацией боевого вооружения и техники флота.

Завершит праздник салют, первые залпы которого прогремят в 22:00.