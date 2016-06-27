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Мариинка просит о льготных перелётах между Петербургом и Владивостоком
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев направит руководству «Аэрофлота» просьбу ввести льготное обслуживание для артистов при перелётах из Санкт-Петербурга во Владивосток. Такое предложение озвучил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе заседания коллегии министерства культуры, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
«Если мы будем продолжать летать от себя к себе же без поддержки «Аэрофлота», на которую я очень рассчитываю, то десятки миллионов рублей так и будут уходить на перемещение наших артистов в наш же театр. О каких доходах можно говорить, если десятки миллионов уходят на перелеты?» — сказал Валерий Гергиев, цитирует Интерфакс.
Министр культуры РФ Владимир Мединский, в свою очередь предложил направить от имени коллегии обращение к руководству «Аэрофлота» с просьбой о льготном обслуживании.
Худрук Мариинского театра подчеркнул, что авиакомпания долгое время и без того оказывала поддержку артистам. Сегодня на Приморскую сцену Мариинского театра в рамках подготовки к первому международному Дальневосточному фестивалю «Мариинский» летит 290 человек.
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