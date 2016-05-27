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Якутский новый год встретят во Владивостоке на берегу моря
27 Мая 2016, 14:49 | Владивосток
Первый в этом году Ысыах – якутский национальный праздник встречи лета - отметят 28 мая во Владивостоке. Место проведения – живописный берег бухты Емар, детский лагерь "Юнга". Организатор праздника - Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Ожидается яркое и самобытное проведение обрядов благословения Алгыс делегацией из Хангаласского улуса Якутии.
Также гостей порадует концерт мужского квинтета Государственного вокального ансамбля «Туймаада» - лауреата всероссийских и международных конкурсов, фестивалей народного песенного творчества (Москва, Псков, Санкт-Петербург, Польша, Италия, Украина, Франция, Испания, Бельгия, Япония), которые днем ранее выступят с концертной программой «Разговор со счастьем» в большом зале Приморской краевой филармонии.
Ысыах – это уникальное духовное богатство якутского народа. По общему мнению, Ысыах во Владивостоке из года в год созывает все больше и больше друзей и позволяет более полно познать достояние якутского народа, его историю и традиции.
Организаторы приглашают на праздник встречи лета всех желающих и обещают насыщенную программу.
12:00 Церемония открытия праздника. Алгыс (обряд благословения).
13:00 Осуохай – национальный хоровод с участием всех присутствующих.
13:30 – Обед по тюсюлгэ.
14:30 Концерт Государственного ансамбля «Туймаада».
Выступление творческих коллективов Хангаласского улуса.
16:00 Национальные спортивные состязания среди юношей «Юрюнг Уолан».
Конкурс среди девушек «Туйаарыма Куо».
18:00 Молодежная программа.
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