Якутский новый год встретят во Владивостоке на берегу моря

Первый в этом году Ысыах – якутский национальный праздник встречи лета - отметят 28 мая во Владивостоке. Место проведения – живописный берег бухты Емар, детский лагерь "Юнга". Организатор праздника - Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Ожидается яркое и самобытное проведение обрядов благословения Алгыс делегацией из Хангаласского улуса Якутии.

Также гостей порадует концерт мужского квинтета Государственного вокального ансамбля «Туймаада» - лауреата всероссийских и международных конкурсов, фестивалей народного песенного творчества (Москва, Псков, Санкт-Петербург, Польша, Италия, Украина, Франция, Испания, Бельгия, Япония), которые днем ранее выступят с концертной программой «Разговор со счастьем» в большом зале Приморской краевой филармонии.

Ысыах – это уникальное духовное богатство якутского народа. По общему мнению, Ысыах во Владивостоке из года в год созывает все больше и больше друзей и позволяет более полно познать достояние якутского народа, его историю и традиции.

Организаторы приглашают на праздник встречи лета всех желающих и обещают насыщенную программу.

12:00 Церемония открытия праздника. Алгыс (обряд благословения).

13:00 Осуохай – национальный хоровод с участием всех присутствующих.

13:30 – Обед по тюсюлгэ.

14:30 Концерт Государственного ансамбля «Туймаада».

Выступление творческих коллективов Хангаласского улуса.

16:00 Национальные спортивные состязания среди юношей «Юрюнг Уолан».

Конкурс среди девушек «Туйаарыма Куо».

18:00 Молодежная программа.