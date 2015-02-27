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Приморский театр оперы и балета запустил электронную продажу билетов

27 Февраля 2015, 11:50 | Владивосток

Приморский театр оперы и балета совсем недавно представил публике обновлённый сайт. Сегодня новый сервис предлагает услугу электронной покупки билетов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе театра.

Для того чтобы приобрести билет, зрителю необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, выбрать интересующий спектакль в разделе «Афиша» и перейти по ссылке «Купить билет». Далее зритель выбирает на схеме зала понравившееся место и оплачивает билет по банковской карте. Зрители могут распечатать электронный билет и прийти с ним театр. Электронный аналог также можно обменять на театральный билет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность покупателя. Если билет в кассе должен забрать не тот человек, который оплатил его на сайте театра, вы можете указать полное ФИО получателя в окошке «На предъявителя». Предъявитель должен также иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что продажа билетов на конкретное мероприятие на сайте primopera.ru завершается за 5 дней до его проведения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: культура  связь  приморье  театр оперы и балета  интернет  владивосток 






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Комментарии

  • Псевдоним21:47, 27.02.2015#

    Проще билет на МКС купить. "Отметим, что продажа билетов на конкретное мероприятие на сайте primopera. ru завершается за 5 дней до его проведения. " Вот Это - Реально OnLine!!! За ПЯТЬ ДНЕЙ!!!! Почта России - Ваш конкурент!

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