Приморский театр оперы и балета запустил электронную продажу билетов

Приморский театр оперы и балета совсем недавно представил публике обновлённый сайт. Сегодня новый сервис предлагает услугу электронной покупки билетов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе театра.

Для того чтобы приобрести билет, зрителю необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, выбрать интересующий спектакль в разделе «Афиша» и перейти по ссылке «Купить билет». Далее зритель выбирает на схеме зала понравившееся место и оплачивает билет по банковской карте. Зрители могут распечатать электронный билет и прийти с ним театр. Электронный аналог также можно обменять на театральный билет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность покупателя. Если билет в кассе должен забрать не тот человек, который оплатил его на сайте театра, вы можете указать полное ФИО получателя в окошке «На предъявителя». Предъявитель должен также иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что продажа билетов на конкретное мероприятие на сайте primopera.ru завершается за 5 дней до его проведения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.