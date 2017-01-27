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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

27 Января 2017, 18:02 | Владивосток

В предстоящие выходные – 28 и 29 января – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

28 января в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

28 января в 12 часов - «Общаемся на английском» - встреча с директором фонда «Руки помощи»Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

28 января в 12 часов – кинопросмотр и обсуждение фильма «Фантазёры» в библиотеке №4 (ул. Светланская, 205; тел.: 226-91-44). Вход свободный.

28 января в 13 часов – книжный перфоманс «Мозаика заповедных тропинок» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел.: 244-02-94). Вход свободный.

28 января в 13 часов – «Встречи за шахматной доской» - час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

28 января в 14 часов - очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

28 января в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.

28 января в 17 часов – лекция «Как сберечь спину до старости? Здоровье костно-мышечной системы» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

29 января в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке №20 (пр. 100 лет Владивостоку, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

29 января в 15 часов – игротека «Веселая лотерея» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

29 января в 15 часов – игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.

29 января в 16 часов – лекция «Робототехника: как спасти планету от мусора, покорить Космос и исследовать глубины мирового океана» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные события:

28 января в 10 часов – во Владивостоке пройдет открытый городской турнир по самбо среди девушек памяти Оксаны Бовкун. Участие в турнире примут девушки 2003, 2004 и 2005 годов рождения. Соревнования состоятся по адресу: Партизанский проспект, 2, Краевой дом физкультуры. Вход свободный.

28 января в 10 часов - поединки «TUNDRA» - «Молот» (на площадке по ул. Героев Хасана, 12) и «Русский остров» - «Терминал» (ул. Русская, 86), а в 13 часов борьбу за победу поведут «Русский остров» - «Молот» (ул. Невельского, 31) и «TUNDRA» - «Терминал» (пр. 100-летия, 29-а). Соревнования проходят в рамках турнира дворовых команд на кубок главы города Игоря ПушкарёваВход свободный.

29 января на площадке по улице Фанзавод, 18 в решающих матчах за первое место в группе встретятся «Молот» - «Терминал» (в 10 часов) и «TUNDRA» - «Русский остров» (в 12 часов). Вход свободный.

Фото Андрея САВИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: концерт  владивосток  шоу  творчество  театр  выставка  культура 



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