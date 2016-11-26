Во Владивостоке открылась персональная выставка Сергея Черкасова (фото)

25 ноября в «Новой галерее» (ул. Семеновская, 9в) состоялось торжественное открытие выставки заслуженного художника РФ Сергея Черкасова, пишет Деловая газета «Золотой Рог».





Экспозиция включает в себя несколько десятков новых картин Сергея Михайловича, основной мотив которых – городские пейзаж и натюрморт. Помимо открытия выставки в «Новой галерее» также состоялась презентация альбома Игоря Крюкова, который он посвятил своему другу – художнику Черкасову.





В альбоме «Художник Сергей Черкасов» можно найти как ранние работы приморского художника, так и более поздние. Фотограф Игорь Крюков признается, что в книгу также вошли фотографии Сергея Михайловича за работой. Всего около 250 иллюстраций.





Помещение «Новой галереи» с трудом вместило количество желающих взглянуть на уникальные репродукции Сергея Черкасова. Поздравить знаменитого приморца пришли не только коллеги и друзья, но и поклонники его творчества, которые лично с художником до сих пор не были знакомы.

Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.