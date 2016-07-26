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Владивостокцев приглашают на празднование Дня Крещения Руси
26 Июля 2016, 13:12 | Владивосток
Уже в предстоящий четверг, 28 июля, во Владивостоке пройдёт празднование Дня Крещения Руси. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как рассказали газете "Золотой Рог" в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа с выступлением хореографических ансамблей, вокальных коллективов и исполнителей приморской столицы.
Местом проведения праздника станет Адмиральский сквер (ул. Светланская, 48). Начало в 16 часов.
Принять участие в праздновании Дня Крещения Руси приглашаются все желающие.
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Теги: крещение руси праздник
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