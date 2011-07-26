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Вьетнамское телевидение снимает во Владивостоке исторический фильм
Несколько дней назад во Владивосток прибыла съемочная группа вьетнамского телевидения для съемок документального фильма о днях жизни Хо Ши Мина, первого президента Вьетнама, в нашем городе.
Хо Ши Мин трижды посещал наш город: в 1924, 1927, 1937 годах. Десятая серия документального фильма будет полностью посвящена этим поездкам.
— Нас интересуют три памятных места Владивостока: мемориальная доска Хо Ши Мину на Морском вокзале, памятник неизвестному солдату и комната в гостинице «Версаль», где трижды останавливался политический деятель, — рассказывает режиссер вьетнамского документального кино господин Чан Хонг Кам. — Столица Приморья — вторая точка нашего путешествия. Нам предстоит работа еще в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге. Сегодня мы планируем записать интервью с почетным председателем Общества дружбы с Вьетнамом во Владивостоке. Уверен, нам расскажут много интересного о пребывании экс-лидера Вьетнама в городе у моря.
Вьетнамский культурно-образовательный центр ДВФУ отлично подготовился к встрече гостей. Александр Соколовский рассказал съемочной группе об особенностях и секретах вьетнамской лаковой живописи, о национальном женском и мужском костюме вьетнамцев, о тесном и плодотворном сотрудничестве с Вьетнамом в образовательной и других сферах.
— Наши преподаватели и студенты стажируются в лучших вьетнамских университетах, мы постоянно обмениваемся опытом, — рассказывает директор Вьетнамского культурно-образовательного центра ДВФУ Александр Соколовский. — С каждым годом к нам приходит все больше студентов, которые хотят изучать вьетнамский язык. А ведь это залог долгого сотрудничества наших стран.
Съемочная группа вьетнамского телевидения будет работать во Владивостоке до 19 июля.
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