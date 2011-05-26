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Театральная афиша

26 Мая 2011, 21:36 | Владивосток

Театр молодежи

27 мая в 11.00 – « Цветик-семицветик».

Спектакль для детей в 1-м действии

28 мая в 11.00 – «Цветик-семицветик».

Спектакль для детей в 1-м действии.

28 мая в 18.00 – «Агасфер».

Мифологическая пастораль в двух действиях.

29 мая в 11.00 - «Терем-теремок». Сказка для детей.

29 мая в 18.00 – «Семейный портрет с дензнаками».

Комедия в 2-х действиях.

ДОФ

27 мая в 18.00 – «Смертельный номер». Драма.

28 мая в 16.00 – «Смертельный номер». Драма.

Пушкинский театр

27 мая в 18.30 - «Пьеса №27». Драма.

Театр им. Горького

27 мая в 18.30 – «А по утру они проснулись...».

Трагикомедия.

28 мая в 18.30 - « Тетка Чарлея».

Музыкальная комедия в 2-х действиях.

29 мая в 18.30 – «Сумасшедшая любовь».

Театральная авантюра.

2 июня в 18.30 – «Укрощение строптивой».

Комедия в 2-х действиях.

Театр кукол

28 мая в 12.00 – «Чудеса на старой мельнице».

Сказка для детей.

29 мая в 10.00 – «Дюймовочка».

Сказка для детей.

29 мая в 12.00 – «Чудеса на старой мельнице».

Сказка для детей.

Автор: По сообщениям информагентств
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