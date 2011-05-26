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Театральная афиша
Театр молодежи
27 мая в 11.00 – « Цветик-семицветик».
Спектакль для детей в 1-м действии
28 мая в 11.00 – «Цветик-семицветик».
Спектакль для детей в 1-м действии.
28 мая в 18.00 – «Агасфер».
Мифологическая пастораль в двух действиях.
29 мая в 11.00 - «Терем-теремок». Сказка для детей.
29 мая в 18.00 – «Семейный портрет с дензнаками».
Комедия в 2-х действиях.
ДОФ
27 мая в 18.00 – «Смертельный номер». Драма.
28 мая в 16.00 – «Смертельный номер». Драма.
Пушкинский театр
27 мая в 18.30 - «Пьеса №27». Драма.
Театр им. Горького
27 мая в 18.30 – «А по утру они проснулись...».
Трагикомедия.
28 мая в 18.30 - « Тетка Чарлея».
Музыкальная комедия в 2-х действиях.
29 мая в 18.30 – «Сумасшедшая любовь».
Театральная авантюра.
2 июня в 18.30 – «Укрощение строптивой».
Комедия в 2-х действиях.
Театр кукол
28 мая в 12.00 – «Чудеса на старой мельнице».
Сказка для детей.
29 мая в 10.00 – «Дюймовочка».
Сказка для детей.
29 мая в 12.00 – «Чудеса на старой мельнице».
Сказка для детей.
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