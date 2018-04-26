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Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
Известная приморская журналистка, а теперь писательница Татьяна ТАРАН презентовала свою вторую книгу – сборник рассказов и повестей из Владивостока «Никто не ангел». Встреча с читателями прошла в воскресный вечер в приморском Доме книги.
Открывая встречу, издатель книги Татьяна ПРУДКОГЛЯД отметила, что сборник Татьяны Таран - это настоящая находка для приморского читателя, «великолепные наброски нашей жизни». С удачей поздравил прозаика и заместитель председателя приморского отделения Союза писателей России Александр БОНДАРЕНКО. Признался, что книга не отпускала его два дня, вплоть до последних страниц. Он объявил, что готов поддержать Татьяну Прудкогляд, не только издателя, но и поэтессу, и рекомендовать автора сборника рассказов и повестей в Союз писателей России. Александр Бондаренко выделил исключительно писательскую способность Татьяны Таран подмечать мелочи, упускаемые нами в ходе жизни, а также, изыск и легкость языка. А Зинаида ИОВКОВА, председатель Союза женщин в Приморье, призналась, что уже из первой книги Татьяны Таран «Список мечт» сделала выписки, настолько точно автор подметила реалии жизни. Владивосток и владивостокцы стали героями сборника. В ответ на похвалы писательница поблагодарила всех, кто пришел разделить с ней выход книги в свет. И дала надежду читателям – третью книгу стоит ждать!
Автограф-сессия проходила под чудесное музыкальное сопровождение и авторские песни Александра НОВИКОВА. Десятки людей смогли поговорить с писателем, получить заветный автограф и за строчками новой книги увидеть мир Татьяны Таран.
Мария ТРЕТЬЯКОВА, фото автора.
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