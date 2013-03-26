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Владивосток голосует за Дарину Мартынюк в VI Национальном финале конкурса Best Child model of Russia

26 Марта 2013, 10:18 | Владивосток

С 22 по 27 марта в Москве проходит VI Национальный финал конкурса Best Child  model of Russia. В категории Pre-TEEN  столицу Приморского края представляет Дарина Мартынюк – «Принцесса Владивостока 2012», победительница в номинации «Golden Model» международного конкурса красоты и таланта стран АТР «World Pacific Starlet”.

Владивосток может поддержать юную землячку, отдав свой голос на официальном сайте конкурса  http://www.bestchildmodelofrussia.pageants.ru/ (Надо зайти по ссылке, нажать на баннер, зарегистрироваться, потом получить подтверждение на почту зайти по ссылке, опять найти категорию PRE-TEEN под фото Дарьи Мартынюк нажать голосовать и проголосовать...) bestchildmodelofrussia.ru в категории PRE-TEEN сегодня, 26 марта, до 19.00 приморского времени.  С нашей поддержкой Дарина Мартынюк сможет претендовать на право представлять Россию в лице Владивостока на международном финале «Bestchildmodeloftheworld - 2012», который состоится в конце мая 2013 года в Болгарии.

Участники VI Национального финала конкурса Best Child model of Russia - самые красивые и талантливые девочки и мальчики, потенциальные модели, победители региональных модельных конкурсов, борются за право представлять Россию на международном финале. Цель конкурса – объединение детей из разных городов и регионов страны, поиск новых лиц для рекламных кампаний, показов и съемок. 

Досье: В 2007 году к 20-летию Международного конкурса BestmodeloftheWorld был учрежден Международный конкурс Best Child Model of the World. В России Национальный конкурс в 2013 году проводится в пятый раз. Национальный оргкомитет конкурса «BestchildmodelofRussia» с 2008 года является официальным эксклюзивным  представителем Международного конкурса «Best child mode lof the world» на территории Российской Федерации.

Напомним, Дарина Мартынюк (13 лет) - чемпионка мира по Таэквон-до ИТФ среди детей до 14 лет в Канаде, в 2012 году удостоена звания «Золотая Модель Тихого Океана» в рамках World Pacific Starlet – Международного детского конкурса красоты и таланта, автор фантастического романа «Протяни мне руку».

Юрий Рогов, ZRPRESS.ru, Владивосток.

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: best child model of russia  Дарина Мартынюк 



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Комментарии

  • Псевдоним23:31, 01.04.2013#

    Спасибо большое за голоса! Владивосток- лидер;)

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