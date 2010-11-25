Репортаж с морского дна

18 ноября в здании бизнес-центра Fresh Plaza открылась фотовыставка, ставшая заключительным этапом конкурса «Кубок Японского моря по подводной фотографии» .

В экспозицию вошли 30 уникальных фотографий обитателей Японского моря. Авторами работ стали дайверы из Приморского края, Хабаровска и Москвы.

Каждый регион уникален. Приморье богато морем. Но, к сожалению, не многие приморцы могут позволить себе наслаждаться красотой подводного мира. Дайвинг - удовольствие дорогое, да и нетронутых уголков под разрушительным влиянием человека становится с каждым годом все меньше.

«Экономика должна развиваться сообща с экологией, а не за счет её. Этой выставкой мы хотели показать, что как бы интенсивно ни развивался регион, важно помнить, в каком уникальном по своей красоте мире мы живем и что рядом с нами - на земле и под водой - обитают удивительные существа», - рассказал Виталий Танцюра, директор Дальневосточного филиала ОАО «Роял Кредит Банк», который стал соорганизатором и спонсором мероприятия.

Идейным вдохновителем конкурса стал Андрей Шпатак – опытный дайвер и ас подводной фотографии. В поисках уникальных кадров он погружался в Красное море, нырял на Филиппинах и Мальдивах. Его работы неоднократно участвовали в самых престижных конкурсах подводного фото. После участия в Чемпионате мира по подводной фотографии, где он в одной из номинаций занял седьмое место, Андрей Шпатак всерьез задумался о проведении подобного конкурса в Приморье. Идею подхватили друзья, которых, благодаря увлечению, у Андрея великое множество по всему миру.

В этом году конкурс проводится во второй раз. За год его программа значительно расширилась: почти в два раза увеличилось количество участников, увеличилось и количество номинаций – «Широкий угол с дайвером», «Макро», «Портрет рыбы», «Специальный объект конкурса» (съёмка крупного головного моллюска, осьминога Дофлейна). Все работы, представленные на выставке, сделаны в 2010 году в водах Японского моря – залив Петра Великого, акватория от бухты Ольги до Пластуна.

Проект привлек к себе внимание и представителей научного сообщества. Борис Преображенский, председатель Координационного совета по экологическим проблемам Приморского края, главный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, заслуженный эколог России, скептически отнесся к пользе любительской подводной фотографии. «Я обошёл все тропические моря, работая под водой, – рассказал он, - фотография и подводное телевидение для меня является ежедневным инструментом для работы, и никакими красотами нас удивить невозможно, потому что мы видели такое, что многие не увидят и во сне. Поэтому отношение моё, как профессионального эколога, к самодельщикам всегда очень скептическое. Когда люди получают удовольствие от ныряния - это хорошо, но когда они рассматривают море как объект для получения удовольствия - это плохо. Море очень чувствительно».

На выпад эколога Андрей Шпатак ответил, что, благодаря фотоработам дайверов, было выпущено много книг. Например, иллюстрированный справочник «Рыбы Приморья».

Выставка должна привлечь внимание горожан к проблеме загрязнения акватории Амурского залива. Может быть, полюбовавшись удивительным подводным миром, чья красота стала для нас доступна благодаря фанатам подводной съемки, вы в следующий раз не бросите в море бутылку и лишний раз подумаете, прежде чем оставить мусор на берегу.

Экспозиция «Кубок Японского моря» будет открыта для всех желающих на первом этаже бизнес-центра Fresh Plaza по Океанскому проспекту, 17 до 14 декабря.