Тим Уоррен открывает фестиваль документального кино США

25 сентября в кинотеатре "Океан IMAX" города Владивостока прошел мастер-класс в рамках фестиваля документального кино США "Show Us!", на котором известный продюсер Тим Уоррен показал свои работы киноиндустрии и рассказал о создании документальных фильмов.

Тим Уоррен является знаменитым в Соединённых Штатах Америки продюсером и режиссером, поставившим около 20 телесериалов для местного TV. Во Владивосток он прибыл в первый раз и поделился своим опытом с людьми, которые интересуются созданием кинофильмов.





На встрече сценарист представил трейлер своего документального фильма

"Старшая школа 9-1-1", который также будет показан на фестивале.

Тим Уоррен поделился советами о том, как снять хороший документальный фильм, имея в запасе только одну камеру, а также он рассказал о рациональном использовании камер при малом бюджете.

В завершении мастер-класса гость показал части из своего шоу и описал происходящую работу во время его съёмок.