Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тим Уоррен открывает фестиваль документального кино США
25 сентября в кинотеатре "Океан IMAX" города Владивостока прошел мастер-класс в рамках фестиваля документального кино США "Show Us!", на котором известный продюсер Тим Уоррен показал свои работы киноиндустрии и рассказал о создании документальных фильмов.
Тим Уоррен является знаменитым в Соединённых Штатах Америки продюсером и режиссером, поставившим около 20 телесериалов для местного TV. Во Владивосток он прибыл в первый раз и поделился своим опытом с людьми, которые интересуются созданием кинофильмов.
На встрече сценарист представил трейлер своего документального фильма
"Старшая школа 9-1-1", который также будет показан на фестивале.
Тим Уоррен поделился советами о том, как снять хороший документальный фильм, имея в запасе только одну камеру, а также он рассказал о рациональном использовании камер при малом бюджете.
В завершении мастер-класса гость показал части из своего шоу и описал происходящую работу во время его съёмок.
Екатерина ИВАТИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
- Тим Уоррен открывает фестиваль документального кино США
- К празднику "День тигра" презентуют детский сборник сказок
- Продажа билетов на фильмы "Меридиана" начнется уже на этой недели
- Во Владивостоке объявили полную программу Международного Кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Рыбы-лягушки в Приморском океанариуме обзавелись потомством(ФОТО)
Новости раздела
- Владивостокский цирк стал прозрачным
- Мариам МЕРАБОВА покорила Владивосток джазовыми импровизациями
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Популярным кавээнщикам нашлась работа во Владивостоке
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Пока владивостокцы спорили о "Матильде", на экранах вовсю пропагандировали "европейские" ценности
- Во Владивостоке открывается один музей за другим
- В Приморье снимают фильм, в котором Золотой мост станет порталом
- Печатное слово живет и восхищает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями
- Приморье все-таки потеряло одну из крупнейших компаний региона
- Самая опасная новая ловушка ГИБДД
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- Бывший глава Владивостока не теряет надежды вернуть утраченное влияние
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов
- Новым пресс-секретарем Сергея Шойгу стала выпускница журфака ДВФУ
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Автомобилистов для их же блага простят на выходных не выезжать на улицы Владивостока