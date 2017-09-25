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Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
Экспозиции современного искусства расположились на 10 площадках города, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В пятницу, 22 сентября, в приморской столице стартовала 9-я Владивостокская международная биеннале визуальных искусств. Официальное открытие этого масштабного творческого мероприятия состоялось на Приморской сцене Мариинского театра, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Всего 9-я Владивостокская международная биеннале представляет четыре программы – основную, параллельную, специальную и образовательную. В этом году свои проекты продемонстрируют представители творческой среды России, Японии, Китая, Республики Корея, США, Франции, Австрии.
В рамках биеннале состоятся лекции, семинары, дискуссии, творческие встречи и круглые столы, будут представлены самые разные инсталляции, выставки живописи, графики и скульптуры, интерактивные проекты. Пройдут эти мероприятия на различных заметных и популярных городских площадках. Среди них – центр современного искусства «Артэтаж», залы Приморского отделения Союза художников России, муниципальная библиотека «Бук», галерея современного искусства «Арка», набережная Цесаревича, набережная Спортивной гавани, центр современного искусства «Заря», ДВФУ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ВГУЭС.
К примеру, в центре современного искусства «Заря» открылась выставка арт-группы «ЕлиКука». Двое молодых москвичей представили публике свою выставку «К Востоку прилагается Запад или к дивану прилагается хвост».
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