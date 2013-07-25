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Приморский театр оперы и балета обеспечит рабочими местами 575 человек
Штат Государственного Приморского театра оперы и балета почти сформирован, большинство вакансий закрыты. В течение последних недель шел отбор административно-технического персонала.
Для быстрого поиска кадров было решено разместить рекламу в интернете, и к настоящему времени были отобраны кассиры, билетеры, гардеробщики, техники, сотрудники швейного, парикмахерского и других цехов.
Ранее был сформирован творческий коллектив: балетная и оперная труппы, оркестр и хор. Сейчас артисты оформляют документы для поступления на работу. Этот процесс продлится до конца августа, так как иногородним сотрудникам нужно время для того, чтобы переехать во Владивосток.
В общей сложности Приморский театр оперы и балета обеспечит рабочими местами 575 человек. Если среди артистов и музыкантов есть иногородние, то при наборе административно-технического персонала предпочтение отдавалось жителям Приморского края.
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