Штат Государственного Приморского театра оперы и балета почти сформирован, большинство вакансий закрыты. В течение последних недель шел отбор административно-технического персонала.

Для быстрого поиска кадров было решено разместить рекламу в интернете, и к настоящему времени были отобраны кассиры, билетеры, гардеробщики, техники, сотрудники швейного, парикмахерского и других цехов.

Ранее был сформирован творческий коллектив: балетная и оперная труппы, оркестр и хор. Сейчас артисты оформляют документы для поступления на работу. Этот процесс продлится до конца августа, так как иногородним сотрудникам нужно время для того, чтобы переехать во Владивосток.

В общей сложности Приморский театр оперы и балета обеспечит рабочими местами 575 человек. Если среди артистов и музыкантов есть иногородние, то при наборе административно-технического персонала предпочтение отдавалось жителям Приморского края.