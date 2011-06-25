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Театральная афиша Владивостока
25 Июня 2011, 01:20 | Владивосток
"Золотой Рог" представляет афишу театральных событий на ближайшие дни.
Автор: По материалам информагентств
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