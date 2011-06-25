«Человек и море» вновь вместе

25 июня открывается VII международный фестиваль телефильмов и программ. Кто в этой вечной роли противостояния оказывается победителем? И море, и человек всегда равны...

В 2011 году участники фестиваля «Человек и море» не намерены удивлять зрителей и жюри каким-то особым ракурсом съемки или уникальной техникой монтажа. Все уже придумали главные герои - человек и море. И их противостояние. Для участия в конкурсе уже поступило около 100 репортажей и фильмов. Каким будет седьмой международный телефорум?

В этом году «Человек и море» пройдёт в нетрадиционные для него сроки. Если в прошлые годы фестивальными считались дни в августе-сентябре, то в этот раз церемония открытия международного телефестиваля «Человек и море» состоится 25 июня в зале «Меридиан» киноконцертного комплекса «Океан». Днём ранее ожидается приезд гостей и участников телефорума. А их, по словам организаторов, будет много.

Василий СОЛКИН, председатель отборочной комиссии телефестиваля «Человек и море», директор Центра защиты дикой природы «Зов тайги»:

- География фестиваля - география планеты. Гренландия, Антарктида, Арктика, южные моря. За интересными репортажными и документальными лентами прилетают редакторы спутниковых каналов из Москвы и Вьетнама, а это значит, что формируется некий прообраз телерынка, когда работы, сделанные на Камчатке, интересуют продюсеров из Калининграда и наоборот. Приезжают тележурналисты из Якутии, Магадана, Санкт-Петербурга. Даже сухопутные города, как всегда, находят морские темы, потому что человек и море - это ещё и человек и природа, по сути своей.

В фестивальной программе особое место занимает фильм японской телерадиовещательной компании NHK о цунами 11 марта. Цикл первых репортажей о волне, которая принесла страшное бедствие в Японию, покажут без перевода и субтитров. Эти эксклюзивные кадры ещё не видели в России.

Организаторы отмечают, проблемных материалов о взаимоотношениях человека и моря становится больше. Будет идти и откровенный разговор о большом количестве погибших судов в 2011 году, в том числе и из-за откровенной преступной халатности владельцев и капитанов. Речь идёт и о крушении кораблей под удобными флагами, ледовом плене Сахалинского залива, невыплате морякам законно заработанных денег, о геройски погибших матросах засекреченных катастроф давних лет.

Этим, проблематикой, морской фестиваль и отличается от других профессиональных конкурсов тележурналистов и документалистов.

Владимир ОЩЕНКО, секретарь отборочной комиссии телефестиваля «Человек и море», подчеркивает:

- Противостояние человека и моря - эта тема доминирует на нынешнем фестивале.

Выбирать лучшие материалы в 9 номинациях будут настоящие «морские волки». Вице-адмирал, председатель Владивостокского морского собрания Борис ПРИХОДЬКО возглавил в этом году жюри конкурса, капитаны дальнего плавания Вадим АБОНОСИМОВ, Виктор МИСЬКОВ и Михаил РОБКАНОВ оценят по-своему достижения «морского экрана-2011». За выдающиеся профессиональные достоинства участников наградят Гран-при фестиваля. По традиции победители получат символы морского города - маяки, чтобы они освещали путь настоящим профессионалам.

Открытие церемонии 7-го международного телефестиваля «Человек и море» - 25 июня в зале «Меридиан» киноконцертного комплекса «Океан» в 10 часов утра. Вход свободный, регистрация у гостевых столиков фестиваля. В утренней программе открытого показа - «Цунами», «Лед-2011», «Антарктика за 10 минут», дайджест наиболее зрелищных работ фестиваля.