«Звезды Приморья-2011» вновь на паркете

Один из крупнейших турниров Дальневосточного региона по спортивным бальным танцам «Звезды Приморья-2011» пройдет во Владивостоке в Дни города - 3 июля, на паркет Fesco Hall выйдут более 300 лучших танцевальных пар со всей России.

Танцоры будут соревноваться в мастерстве исполнения европейских и латиноамериканских танцев, а горожане и гости - восхищаться. Так как этот турнир по уже более чем 20-летней традиции завершает танцевальный сезон.

О своем участии в турнире уже заявили пары из Абакана и Хабаровска, Улан-Удэ и Читы, Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Южно-Сахалинска. Активно готовятся к турниру и приморские пары, среди которых действующие чемпионы Приморского края и Дальневосточного региона, финалисты всероссийских и международных конкурсов. «В Приморье - и это отмечают судьи и тренеры из центральных городов России - танцоры имеют достаточно хорошую подготовку, - говорит вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края, президент фестиваля «Звезды Приморья», заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. - Это и неудивительно - всего в Приморье около 20 клубов, самые известные из них - «Созвездие улыбок», «Радость», «Надежда», «Юность планеты», «Торнадо-Дэнс», «Танцевальный мир» и др. В каждом занимаются десятки пар, берут уроки у ведущих педагогов России, выступают на краевых, российских и международных соревнованиях. Закончив свою танцевальную карьеру, многие танцоры начинают преподавать, открывают собственные школы. Например, за историю существования фестиваля две пары, которые в разные годы были обладателями Кубка губернатора Приморского края, открыли собственные школы. Теперь на паркет выходят их воспитанники».

Между собой приморские пары соревнуются регулярно - в течение года в Приморье проходит около 20 конкурсов спортивного бального танца. Выезжают приморские спортсмены на всероссийские и международные соревнования. Но раз в год по традиции все из них собираются на приморской земле, чтобы завершить танцевальный сезон фестивалем «Звезды Приморья».

«Конкурсную часть фестиваля мы стараемся сделать максимально привлекательной для участников, - продолжает Владимир Тюрин. - Благодаря поддержке администрации Приморского края и собственным ресурсам организаторов - клубов «Созвездие улыбок» и ТангоПерекресток» - мы стараемся удержать высокий уровень фестиваля, приглашая статусную судейскую бригаду - конкурсные пары будут оценивать судьи первой, всероссийской и международной категории из самых разных городов России».

Конкурсная борьба обещает быть довольно острой во всех возрастных группах. Однако наибольший интерес зрителей и болельщиков по традиции вызывает взрослая категория танцоров - здесь на паркет выходят наиболее опытные танцоры, имеющие за плечами значительные достижения. По оценкам экспертов, основная борьба развернется между сильнейшими приморскими парами. Так, обладатели кубка победителей фестиваля «Звезды Приморья-2010» Денис ПОПОВ и Ирина ЧЕРНОВА в этом году будут представлять два разных клуба. Денис Попов и Дарья РЫЖОНИНА выступят за «Данс-Лидер» (рук. Ирина СОЛОВЬЕВА и Виталий ПОПОВ), Сергей ПАНЧЕНКО и Ирина ЧЕРНОВА будут защищать честь «Торнадо-Дэнс» (рук. Елена СОЛОВЬЕВА и Дмитрий СТЫЦЮК).

В этой возрастной группе заявили о своем участии в конкурсе Сергей ГУСЕВ и Анастасия УСОЛЬЦЕВА (клуб «Танцевальный мир», рук. Игорь АБАТУРОВ) - спортсмены, входящие в ТОП-50 мирового рейтинга и довольно редко выступающие на приморской земле. Выйдут ли они действительно на паркет «Звезд Приморья» и в борьбе еще раз докажут свое право на лидерство или предпочтут показывать свое мастерство только на зарубежных конкурсах, болельщики узнают уже в ходе состязаний. Также в соревнованиях примет участие известная приморская пара международного класса Павел КРИВОНОГОВ и Яна МИНАЕВА («Юность планеты», рук. Галина и Игорь ЕФИМОВЫ). Кроме этого, свои заявки на участие подали сильнейшие пары из Хабаровска, Кирова, Санкт-Петербурга. Так что конкурсная борьба обещает быть зрелищной, а итог турнира - непредсказуемым.

Об итогах турнира читайте в следующих номерах «ЗР».