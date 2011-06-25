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Юбилейный сезон КВН набирает обороты
25 Июня 2011, 00:26 | Владивосток
В 13-й раз Кубок Владивостока собирает друзей, в этот раз на праздник 50-летия КВН в День российской молодежи! 27 июня Администрация Владивостока и Приморский КВН проводят открытый розыгрыш Кубка КВН Владивостока на центральной площади города.
Главный приз - ноутбук. Впервые с открытой площадки в режиме онлайн видеотрансляция будет вестись на портале «Планета КВН». Как сообщил председатель Совета Приморского КВН, директор Дальневосточной лиги Международного Союза КВН Сергей КАРЕПАНОВ, в розыгрыше участвуют команды из Владивостока, Находки и Благовещенска. Начало турнира в 17.00.
Автор: Юрий Рогов
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